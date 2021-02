Sin identificar los restos de 47 personas en el 2020 en Semefo de Sinaloa

Sinaloa.- Los cuerpos y restos de 47 personas localizados en distintos puntos de Sinaloa en 2020 quedaron sin identificar o no fueron reclamados, por lo que se depositaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense del Estado (Semefo). Tres de ellos fueron de mujeres.

Los datos dados a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su página oficial siguen siendo muy escasos, pese a los llamados que han hecho algunos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para que se brinde más información de los restos localizados.

Ejemplos de la escueta información son los siguientes: los restos de una mujer fueron localizados en un monte del fraccionamiento Cumbres del Sur el 11 de enero del año pasado, sólo se pone en la página una imagen de los dientes llenos de tierra.

El 21 de febrero de 2020 fue encontrado en un callejón de la colonia Antonio Rosales, de Culiacán, el cadáver de una mujer, de la que sólo se puso que podría tratarse de Mónica Herlinda. Al no estar en descomposición, se podrían dar otras características.

En marzo del año pasado se encontró el cuerpo de una fémina a la orilla del río de la colonia La Campiña. Los únicos datos que se dan a conocer son que tenía un tatuaje de una estrella con cinco puntas en la pantorrilla izquierda; en este caso se podría especificar información de sus rasgos faciales, color de piel y su dentadura.

Sin información

La Fiscalía tampoco pública a todas las personas que murieron en calidad de desconocidas o que no fueron reclamadas, como es el caso de un joven que murió en septiembre del año pasado en el Hospital General.

Aunque se manejó que su nombre era Juan de Dios, esta información no fue confirmada de forma oficial. Él no pudo comunicarse con los médicos debido a que hablaba una lengua indígena. Si algún familiar lo busca en la página de la Fiscalía, no lo encontrará.

Entre los no identificados de los que se ofrecen más datos se encuentra el cadáver de un hombre que fue levantado por los peritos en enero pasado en la colonia López Portillo, en la sindicatura Villa Juárez, Navolato. De edad entre 30 a 35 años. Tenía un tatuaje de tres máscaras en el pecho de lado izquierdo y un tatuaje con la leyenda “León” ubicado en el pecho a nivel de la última costilla del lado izquierdo, otro tatuaje con el dibujo de una flor de mariguana y una flor ubicados en el tercio proximal y medio de la cara interna del brazo. Y otro tatuaje con múltiples nombres ubicado en la parte superior derecha del abdomen.

La mayoría de los cadáveres y restos sin identificar fueron localizados en el municipio de Culiacán. Algunos estaban en las calles de la ciudad, otros en predio baldíos y en los hospitales.

Navolato fue el otro municipio en donde se encontraron cuerpos que no han sido identificados.

El Dato

Sin informar

La Fiscalía tampoco da a conocer las características de la ropa u objetos que son localizados cerca de los restos localizados en las fosas clandestinas. Estos datos no se encuentran en la página de personas sin identificar.