Sobrevivientes narran cómo fue la masacre en Minatitlán

Veracruz.- Una fiesta familiar en Minatitlán terminó en tragedia, luego de que hombres armados irrumpieran en el lugar y disparan contra los asistentes, dejando al menos 13 personas muertas, entre ellas un bebé.

El ataque ocurrió este viernes por la noche en el municipio de Minatitlán, en Veracruz, "cuando sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como El Beky, momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a siete hombres, cinco mujeres y un menor", indica un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Sentí la pistola en mi cabeza, el tipo me apuntó. Yo me agaché y no me disparó, dijo a la agencia AFP bajo el anonimato una mujer de 50 años que se encontraba en la fiesta.

Otra joven, cuyo hermano fue asesinado, aseguró que "eran como seis sujetos que llegaron disparando a todos. Vieron que una tenía un bebé en los brazos y aún así le disparaban y le disparaban".

El ataque ocurrió este viernes por la noche en el municipio de Minatitlán, en Veracruz. Foto: AFP

Otra sobreviviente relata que al momento del ataque se encontraba en el baño, y lo primero que vio fue a su único hijo tirado y sin vida.

"Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, yo venía del baño cuando comenzó la tronadera, no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi hijo, mi único hijo, ya se imaginará el dolor que tengo de ver a mi único hijo muerto, Dios es tan grande que aquí estoy parada, con mi dolor, porque no se puede decir otra cosa, tenía 32 años" dijo una mujer que logró salir viva del lugar.

Casi todos se tiraron al suelo y ellos les decían que se voltearan a verlos. Que los vieran mientras les disparaban para matarlos, añadió consternada sin dar su nombre.

Por su parte, testigos contaron que había más personas, sin embargo se habían ido más temprano.

Fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda de los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en puntos aledaños al lugar.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, El Beky es señalado como propietario de un bar ubicado en el municipio de Minatitlán, indicó Seguridad Pública, que ya solicitó a la fiscalía estatal realizar las investigaciones.