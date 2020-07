Son ya 32 reportes de robo de vehículo en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Entre los cinco delitos que registra la Fiscalía General del estado de Sinaloa el robo a vehículo presenta el mayor índice este año en los tres municipios de la región del Évora. Mocorito encabeza la lista.

De acuerdo con el reporte de siete meses, en el periodo de enero a julio del 2020 los reportes contabilizados en los tres municipios suman 32 hasta el día 12 de julio.

El municipio de Mocorito registra a la fecha la cifra más alta con 13 reportes de robo, 12 en Salvador Alvarado y siete en Angostura.

Es importante mencionar que las cifras podrían variar, ya que la estadística se actualiza de manera constante.

Salvador Alvarado se coloca en el segundo lugar en el reporte que registra la Fiscalía. Ante este índice responde el director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, Gerardo Cervantes Mendoza, sobre cómo están trabajando para evitar que continúe a la alza el índice.

La forma en que le da seguimiento es a través de los reportes al 911 y la denuncia anónima.”

Explicó que si no hay denuncia no hay delito que perseguir, por lo que es de suma importancia que se denuncie de manera inmediata para lograr mayor éxito en la localización del vehículo, ya que las primeras 48 horas son clave para ubicarlo, si se denuncia de manera inmediata, de manera anónima al número de emergencia 911.

El mando policiaco informó que en las últimas semanas se han recuperado dos vehículos con reporte de robo, uno de los cuales se localizó en el municipio de Guasave y el otro en una colonia de Guamúchil.

Robo a casa-habitación, robo local comercial, robo a vehículo, homicidio doloso y feminicidio, son los delitos que incluye el reporte con corte al 12 de julio.

De acuerdo con la suma total de las cifras obtenidas por mes, se informa de 57 reportes. Los datos más relevantes a destacar son los delitos sin reportes: robo a casa-habitación y feminicidio está en ceros en Angostura.

En Mocorito no hay reportes de robo a local comercial ni en feminicidio. El espacio en blanco para Salvador Alvarado está en el delito de robo a local comercial.

Estas cifran revelan una vez más cómo la falta de cultura de la denuncia no permite conocer un comportamiento más real del índice delictivo, ya que los delitos como el robo a casa-habitación y a local comercial han sido señalados por la población de la región a través de las redes sociales. Esto da cuenta de que persiste la desconfianza en las autoridades, pero si no se denuncia no habrá delito que perseguir.