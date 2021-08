"Soy un cadáver", Félix Gallardo no desea la libertad bajo la 'amnistía' de AMLO

Jalisco.- Tras 32 años tras las rejas acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes" afirmó que no desea la libertad bajo el planteamiento hecho por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que el Presidente de México propuso dejar en libertad a los reos mayores de 75 años, edad que tiene el supuesto fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien agregó que tampoco piensa en escaparse.

"Yo soy un cadáver el cual no espera más de ser enterrado en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor", expresó.

En su primera aparición pública desde que fue arrestado en 1989, Félix Gallardo afirmó que él no mató a Camarena porque no es "una persona de armas", e incluso, que no tuvo oportunidad de conocerle.

Tras una entrevista concedida a Telemundo, el llamado "Jefe de Jefes" se veía con un estado de salud decaído, con sordera que le obliga a usar aparatos auditivos y ciego del ojo derecho.

En otro tema, Félix Gallardo negó la existencia del "Cártel de Guadalajara" y dijo que previa a ser arrestado mantenía a su familia con unas "unas farmacias y dos viejos hoteles, además de la agricultura.

A cinco años de cumplir su condena tras las rejas, agregó que su "salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno".

Además, Miguel Ángel Félix Gallardo declaró que lo han "tratado mal" en prisión y que lo detuvieron sin orden de arresto; todo esto sumado a que reafirma no haber cometido el asesinato de "Kiki" Camarena en 1985.

"Es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito", dijo sobre los 32 años que tiene tras las rejas.