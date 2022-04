"Su padre me confirmó que murió asfixiada y tenía la ropa rasgada", Mafian Tv sobre Debanhi

USA.- Fabián Pasos, el periodista que ha tomado popularidad en los últimos días con el pseudónimo Mafian Tv, afirmó que Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, le dio detalles sobre el estado del cadáver de su hija.

Así lo dijo en un video publicado en su cuenta de Youtube "Mafian TV", donde, detalló que el padre de la joven presuntamente le confirmó que la causa de muerte sería asfixia y no contusión profunda de cráneo como dijo la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

En el clip de nombre "Las mentiras al descubierto del show montado en #NuevoLeon #DebanhiEscobar", el comunicador agregó que, según palabras del sujeto, su hija fue encontrada en la cisterna del motel Nueva Castilla con la ropa rasgada y golpes en el rostro.

"Mario Escobar me narró de primera mano lo que sucedió en el hotel, me aseguró que no le dio miedo asegurarse al lugar donde estaban los restos de Debanhi", dijo.

El hombre habría dicho que su hija también tenía marcas en el cuello, en el cuerpo, en el rostro y que se encontraba irreconocible "más nunca perdió la vida como quieren hacernos creer pues el culpable para mí, Fabián Pasos, Mafian Tv, aún anda suelto".

Durante el mismo video el periodista se lanzó contra Samuel García, Gobernador de Nuevo León; Mariana Rodríguez, primera dama y la FGJNL, al considerar que su trabajo en el caso Debanhi ha sido malo.

Esta lunes 25 de abril el señor Mario Escobar confirmó en entrevista con Aristegui en vivo que el resultado de la necropsia privada hecha al cadáver de su hija no concuerdo con el dado a conocer públicamente por las autoridades.

A pesar de no dar más detalles al respecto, reiteró que seguirá con su lucha hasta que se descubra la verdad y caigan quienes resulten responsables por la muerte de una mujer que tenía toda la vida por delante.