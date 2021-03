Suben las muertes de mujeres en Jalisco durante el primer bimestre del 2021

Guadalajara, Jalisco.- Durante enero y febrero, y los primeros 3 días de marzo, en Jalisco han sido asesinadas 45 mujeres, y al menos 8 de estos crímenes fueron catalogados como feminicidios.

En el mismo periodo, pero de 2020, el balance era de 39 víctimas, 5 de ellas asesinadas por motivos de género, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los informes preliminares de la Fiscalía del Estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Apenas el martes, tres mujeres fueron asesinadas en diversos hechos, entre ellas una víctima cuyo cadáver fue abandonado en una cajuela, y otra agredida con arma de fuego mientras conducía.

Ayer fue asesinada una más en Huentitán El Bajo.

El actual Gobierno del Estado ha lanzado iniciativas para intentar frenar esta violencia, como la Estrategia Ale para apoyar a 23 municipios en la creación de unidades policiales especializadas, dotar de uniformes a estos grupos y comprar geolocalizadores; también lanzaron el Código Violeta.

Sandra Quiñones, defensora de derechos de niñas y mujeres, opinó que estos planes no están resolviendo el problema estructural de fondo, que es el de modificar la conducta de los hombres para que no se conviertan en agresores.

Lee más: AMLO responde a acusación de Alfaro sobre violencia en Jalisco

"Parece que las estrategias del Gobierno están dirigidas a cuidarnos pero sin modificar las conductas de los varones, el agresor es el varón, si te fijas todas las estrategias que hay son dirigidas a la mujer, claro que no van a funcionar, no ha entendido el Gobierno que el problema no somos las mujeres", afirmó Quiñones.

(Con información de Reforma)