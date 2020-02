Sujeto no logra engañar a preventivos y es capturado en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Eluid G., presuntamente perpetró un atraco a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Insurgentes, pero no llegó lejos porque agentes de la Policía Municipal lo interceptaron en una de las calles de la colonia Texas y quedó bajo custodia preventiva.

Cuando lo interceptaron los agentes policiacos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE), el sujeto, quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento Santa Rosa, ya no traía los lentes y la cachucha que portaba al momento del atraco a la tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la calle Santos Degollado y el bulevar Centenario en el mencionado asentamiento.

Tampoco traía la camisa a cuadros que se le observa en el video que grabaron las cámaras de seguridad del súper, por lo que se supone que se la quitó y la ocultó cuando se daba a la fuga para despistar a los agentes policiacos.

Sin embargo, el pantalón de mezclilla que portaba y sus características físicas, como la barba, hicieron sospechar a los policías de que se trataba de la misma persona que minutos antes había asaltado la tienda de conveniencia.

Botín

Otro elemento que tiene en su contra es que los agentes del GOTE le encontraron el dinero y cajetillas de cigarros que supuestamente obtuvo en el atraco.

En el video grabado por las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia se observa claramente cuando el responsables del atraco se levanta la camisa y muestra algo a la cajera que se supone es un arma de fuego, que tampoco fue localizada por los policías.

Estrategia

“Los asaltantes generalmente cuando se dan a la fuga tras cometer un robo violento llevan una camisa o playera sobrepuesta y se la quitan para tratar de que no los identifiquen; a veces el botín y el arma que utilizan también los ocultan para no traer las evidencias, y si no son arrestados regresan por ellos”, comentó un agente policiaco que participó antier en el operativo de captura del presunto asaltante que pidió ser reservara su identidad.

Detención

Jesús Eluid fue arrestado por los elementos del GOTE en el cruce de las calles Genaro Estrada y Gabriel Leyva, en la colonia Texas, la cual colinda con la Insurgentes. Los policías lo trasladaron a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y luego lo llevaron a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde le definirán su situación jurídica.