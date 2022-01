Sujetos armados entran a vivienda y matan a 3 en Irapuato, Guanajuato

Guanajuato.- La noche del sábado 8 de enero, fueron asesinadas 3 personas por sujetos en moto que portaban armas de fuego y procedieron a dispararles, en la colonia Las Heras, en Irapuato, Guanajuato.

El reporte del hecho delictivo fue emitido a las 8 con 40 minutos de la noche del sábado, precisando que el ataque a balazos se dio al interior de una vivienda localizada en la calle División Norte de la colonia Las Heras, en el estado de Guanajuato.

De acuerdo a las declaraciones que hicieron los testigos de los hechos, la puerta del domicilio particular se encontraba entreabierta al momento de los hechos, lo que facilitó la entrada al interior de los sujetos armados, los cuales habrían arribado al lugar a bordo de una motocicleta. Los vecinos de la colonia irapuatense mencionaron que escucharon gritos que provenían de dentro de la casa y, seguido de ello, por lo menos 10 disparos, los cuales habrían ocasionado la muerte de una mujer y dos hombres, quienes quedaron tendidos al interior del inmueble en diferentes habitaciones del mismo.

Tras haber ultimado a la mujer y a los hombres, los individuos que portaban las armas de fuego procedieron a salir del domicilio y a abordar el vehículo en el que llegaron a fin de darse a la fuga por la avenida División del Norte.

Algunos de los familiares de los muertos que viven cerca de la casa donde se registraron los hechos violentos salieron de prisa de sus domicilios y solicitaron el apoyo de los equipos de emergencia. No obstante, al arribar el personal de auxilio ninguna de las tres personas contaba con signos vitales, por lo que declararon su deceso. Al ver que el personal de auxilio no podía hacer nada por la mujer y los dos hombres asesinados, los familiares se negaron a proporcionar datos de las víctimas de homicidio e, incluso, procedieron a agredir verbalmente a los médicos. No obstante, más tarde las víctimas fueron identificadas como Gabriela "N", José", "El Tito", y Juan "El Mimoso".

Al lugar arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes procedieron a recabar información de los hechos a fin de comenzar las investigaciones y dar con los perpetuadores de los mismos.