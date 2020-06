Suman 11 viviendas las afectadas en explosión en Los Ángeles del Triunfo, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al realizar una evaluación de los daños por la explosión que se registró el martes, Protección Civil mencionó que al momento tienen una lista de 11 viviendas afectadas en Los Ángeles del Triunfo, al quedar algunas con bardas desplomadas, cristales rotos, puertas destruidas y muebles con daños, siendo la casa de Olga “N”, persona de la tercera edad, quien perdió la vida, la más afectada, así como las laterales.

Francisco Guadalupe Soto, director de Protección Civil, dijo desconocer las causas o la presión que se generó al grado de reventar paredes y techos, pero considera que debió ser muy fuerte para todos los destrozos ocasionados.

Aunque aún no se tiene un evalúo preciso de a cuánto ascienden los daños, son miles de pesos, pero lo más valioso fue una vida que lamentar.

A la espera

El subdirector de la Dirección en mención y comandante del departamento de Bomberos, Jorge Morales, con años de experiencia se limitó a decir las causas porque están a la espera de los servicios y que se establezca el origen de la explosión de la Fiscalía. Será entonces cuando se dirigirán a los habitantes de la zona y dar recomendaciones.

Puntualizó que se tenía acordonada la calle Salvador Alvarado, pero al presentarse agentes de la Fiscalía General del Estado se liberó y solo permanecerá promovido el paso en el área de la casa y metros a la distancia.

Adán “N”, de 26 años de edad, quien recibió auxilio al presentar escoriaciones a causa del estallido de cristales, se reporta estable y no se tuvo la necesidad de hospitalización al ser heridas consideradas como menores. Por su parte, vecinos que resultaron afectados en su patrimonio pidieron no olvidarse de ellos, así como un dictamen de la autoridad competente, y no se abandone el caso como ocurrió en la vivienda que explotó en el barrio El Chaleco, donde a tres años no se ha tenido una resolución de la autoridad.

Riesgo

Ante el temor de otro colapso, hubo quienes prefirieron buscar refugio en casas de familiares para no pasar la noche en la zona al tener temor de que se den desprendimientos de techo o escombro al quedar frágiles las construcciones.

Óscar Pérez, excomisario de Los Ángeles del Triunfo, detalló que ayer por la tarde fue el sepelio de su hermana, y se le sepultará en el panteón El Infiernito, que se ubica en Ladrilleras de Ocoro.

Agradeció las muestras de cariño de los vecinos, quienes les han externado su apoyo en estos momentos difíciles por los que atraviesan.

Sin respuestas

En torno al proceso legal dijo que hoy se les dio aviso que personal de la Fiscalía arribará hoy por la tarde al domicilio para continuar con las investigaciones porque hasta el momento se habían manejado especulaciones que pudo ser acumulación de gas, pero la autoridad competente no ha dicho la versión oficial.

Te puede interesar:

Autoridades de Guasave buscarán acercamiento con afectados para apoyarlos

Un herido deja enfrentamiento de la Guardia Nacional contra civiles en Guasave

No cumplen cuarentena ni disposiciones de no velación