Suman 21 policías asesinados en Sonora tras enfrentamientos

Sonora.- Las ejecuciones asedian a policías locales en Sonora en 2019, pues de enero a octubre suman 21 elementos asesinados por agresiones armadas, cifra que duplicó los 11 registrados durante todo 2018, según datos de la organización Causa en Común.



En promedio, dos uniformados de la Policía estatal y Policías municipales son asesinados cada mes en esta entidad.



El último integrante que se suma esta cifra mortal es Christian Manuel "N", estatal que falleció hoy dentro de un hospital, luego del ataque que recibió el pasado 22 de septiembre en Cajeme.



En esa misma emboscada, dos de sus compañeros murieron de forma instantánea por diversos impactos de bala.



Los crímenes de este año han sido registrados en Guaymas, Cajeme y Hermosillo, todos con cinco elementos asesinados, y después le siguen Empalme, San Luis Río Colorado y Plutarco Elías Calles, cada uno con dos elementos muertos.



El Observatorio Ciudadano de Seguridad estatal, a través de su titular Manuel Hoyos, explicó que la impunidad es el principal factor que toman en cuenta los criminales para seguir con estos crímenes.



"Creemos que matar o agredir a un policía pareciera que a nadie le importa, se ha vuelto fácil matar a un policía en nuestro País y que esto no tenga consecuencias, el nivel de impunidad abona a que esto no tenga un alto, no tenga un freno", dijo.



Hasta el momento, los únicos detenidos por su presunta participación en estos asesinatos, son los implicados en la muerte del comandante de Empalme, Marco Vinicio Gálvez Gutiérrez, en enero pasado.



Pese a la cifra de crímenes de este tipo, por encima de Sonora se encuentran entidades como Guanajuato, con 38 asesinatos; Jalisco y Michoacán, con 23 crímenes, y Chihuahua, con 22.



Desde el mes pasado, la Federación sugirió a los Ayuntamientos de Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa y Guaymas relevar a sus mandos policiacos por militares, cuestión que fue acatada.