¡Suplican ayuda a AMLO! Comando armado levanta a hijo de periodista en Carborca, Sonora

Caborca, Sonora.- Un comando armado se llevó por la fuerza al hijo del periodista Marco Antonio Manríquez Duarte durante la madrugada este miércoles en la ciudad Caborca junto a un amigo. Ahora el comunicador pide ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador para localizar a los jóvenes.

Dicha información fue revelada por el reportero en una entrevista que otorgó al medio Proceso. En la misma negó que su hijo o el amigo de este, quien también fue secuestrado, se dediquen o estén inmiscuidos en el crimen organizado o actos ilícitos. De igual forma, mencionó que lo ocurrido con su hijo no tiene relación con su actividad periodística.

Manríquez Duarte explicó que cerca de las 20:00 horas del martes se escucharon detonaciones de arma de fuego en varias colonias de Caborca, por ello su hijo pidió quedarse en la casa de un amigo para no exponerse al peligro.

“Desde las 8 de la noche se empezaron a escuchar las balaceras y creemos que lo más viable es que se trate de una confusión porque mi hijo y su amigo no tienen nada que ver con el crimen. Realmente estamos muy despistados de las razones por las cuales los levantaron, pero tampoco creo que sea por mi trabajo porque yo cubro otro tipo de notas, no me dedico en específico a la nota roja, aunque sí, cuando hay balaceras las reporto, cubro de todo”, dijo.

Según el relato del periodista que su hijo, Sebastián Manríquez Verdugo y su amigo de infancia, Eduardo Uribe, ambos de 23 años, fueron a comer juntos en día de ayer antes de ser secuestrados

Detalló que fue la madre de Eduardo quien le dijo que a las 3:00 horas de este domingo entraron cerca de 20 armas y encapuchadas a su casa, despertaron a los jóvenes y se los llevaron por la fuerza.

El periodista Marco Antonio Manríquez pidió al presidente López Obrador que le ayude a encontrar a su hijo y al amigo de este.