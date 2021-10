Surfistas detenidos en Mazatlán acuden a interponer denuncia ante la CEDH

Mazatlán, Sinaloa.- Jesús Feliciano Altamirano, presidente de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, acudió a dar el respaldo a sus agremiados ante la Visitaduría de la Zona Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde interpondrían su denuncia correspondiente por el supuesto abuso de autoridad por parte de un elemento del Escuadrón de Salvamento Acuático y de otros más del Grupo de la Policía Turística Capta, tras la detención de los “surfistas”ocurrida el pasado día miércoles en la zona de playa “Pinitos” en Mazatlán.

“Venimos a dar el respaldo al gremio, venimos aquí a la Visitaduría de la Zona Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que se trata es que fueron cuatro compañeros agremiados a la Asociación de Surfing, fueron objeto del exceso y del abuso del poder en esta caso del elemento del Escuadrón Acuático y de Capta, ahorita ya es todo Vox Populi, y de lo que se trata es eso, no queremos crear una enemistad en contra del Ayuntamiento ni del Imdem de los cuales hemos recibido todo el apoyo, sólo queremos que a los elementos que actuaron con el exceso y abuso de poder”, mencionó Altamirano.

Asimismo, se comentó que uno de los detenidos estaba realizando sus prácticas ya que irá a representar a Sinaloa, en los Juegos de la CONADE 2021, dentro de la categoría 17-18 años, y los demás “surfistas” se encontraban acompañándolo y por supuesto ellos están capacitados y están preparados ante esas situaciones climatológicas.

El presidente de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, Feliciano Altamirano dio a conocer que no se está señalando el mal funcionamiento de las autoridades policiacas pero sí el actuar de esos elementos que sí no tienen la capacidad para fungir como servidores públicos que por lo menos sean separados de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones porque es claro del uso de la fuerza pública que se utilizó.

Así mismo comentaron que el día martes las condiciones climatológicas un día previo al arribo del huracán Pamela, estuvieron más grandes las olas y durante la mañana del día miércoles sino que fue hasta como a las 13:00 horas que se ordeno el cierre del acceso a las playas, que de igual forma han realizado muchos rescates de bañistas en las playas de Mazatlán, que han contribuido con la limpieza de playas, se han estado capacitando con los cursos que realiza el Escuadrón de Salvamento Acuático con más de 10 elementos del gremio “surfista” de Mazatlán.

“Exigimos por lo menos una disculpa pública por parte de los elementos que actuaron con abuso de poder, exceso de elementos el día de los hechos, pienso que no se vale, hay cosas que no se han aclarado y nosotros sabemos cómo ocurrieron, el surfing está reconocido ya a nível mundial, ya en Tokio 2020 se tuvo la participación, queremos que se quite el estigma que tienen de nosotros, somos deportistas de alto rendimiento y no se vale esto”, finalizó Feliciano Altamirano, presidente de la ASES.