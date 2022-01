Susy fue impactada por una bala cuando mataron a su abuelo en Guanajuato; su vida nunca será igual

León, Guanajuato.- Susana de tres años de edad es una de las tantas víctimas colaterales que ha dejado el narcotráfico a su paso por el estado de Guanajuato. La pequeña fue impactada por una bala en la cabeza durante un ataque armado a su familia. Su vida nunca será igual.

Hace seis meses, los médicos advirtieron a la señora Lupita que difícilmente su hija Susy despertaría de la complicada operación que tuvieron que realizarle, luego de que un proyectil de arma de fuego le atravesara el cráneo, cuando sicarios entraron a su domicilio le arrancaron la vida a su abuelo.

Fue la mañana del 27 de julio que hombres armados ingresaron al inmueble, ubicado en la colonia San Pablo, y abrieron fuego contra Don José hasta matarlo, luego dispararon a Lupita y, al parecer por accidente, a la bebé.

“A la niña no le dispares”, es lo único que Lupita recuerda haber escuchado de los sicarios. Pero fue en vano, segundos después, a la joven señora una bala le atravesó la espalda y un segundo disparo, le rozó en el cachete, para después impactar en la frente de la bebé.

“Me tambaleé, eso hizo que el disparo que le iba a entrar directo a la cabeza, me diera en el cachete, ya después le pego a ella (Susana)”, contó la señora Lupita a Periódico Correo.

La causa del asesinato se lo atribuyen a un hermano de Lupita y su adicción a las drogas. De él no se ha sabido nada desde entonces y no se encontraba el día del ataque.

Sin don José en casa, la situación económica de la familia ha ido empeorando, pues su esposa quedó en depresión postrada en una cama, mientras que la señora Lupita, se dedica a la venta de dulces en compañía de su hija Susy, quien tiene la movilidad del lado izquierdo afectada.

Susy “va a quedar con una discapacidad motriz e intelectual para siempre, no la puedo dejar, sí se me cae, se me muere o convulsiona”, contó la madre.

Con los pocos ingresos que recibe de la venta de dulces, Lupita acude a las dos visitas semanales que la pequeña necesita en el CRIT de Irapuato. Las terapias de rehabilitación están ayudando a que Susy recupere la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Actualmente no puede caminar.

De enero a noviembre de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en Guanajuato el homicidio de 149 menores; 129 eran hombres y 20 mujeres. Esta cifra posicionó a la entidad como el número uno a nivel nacional en asesinatos de niñas, niños y adolescentes.

Con información de Periódico Correo