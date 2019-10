Taxistas de Mazatlán denuncian asaltos e inseguridad

Mazatlán.- Los líderes del servicio público como son taxis rojos y verdes, comentaron que las incidencias sobre inseguridad en contra de sus choferes, aun no baja pues se han estado presentando asaltos a estros trabajadores a todas horas del día.

Los taxis rojos

Arnoldo Boucieguez, líder del sindicato de taxis rojos, expresó que se están teniendo entre cinco y seis asaltos por mes, lo que ha mantenido la alerta sobre estos casos de robos.

“El jueves tuvimos el registro de que en Urbi Villa del Real y en Santa Teresa hubo dos asaltos a nuestro personal, de los cuales no pasaron a mayores, ya que solamente los ladrones pidieron el dinero del día y se fueron, los acontecimientos acudieron uno en la mañana y el otro en la noche”, dijo Boucieguez.

El líder de los taxis rojos comentó que es la parte de Urías donde mas les han pegado los asaltantes, pero que es donde mas demandas tienen, por lo que no puede cancelar los servicios.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

“No ha habido ningún acercamiento por parte de Seguridad Pública hacia nosotros, supuestamente se llegó al acuerdo de que mantendrían vigilancia constante y nada más no se ve, nuestros choferes ya están cansados de estos delitos, y cuando van a denunciar simplemente no les hacen caso nada mas les comentan que se investigará, nunca hay culpables”, añadió.

Otra de los problemas que están teniendo son la baja de pasajes por las aplicaciones por celulares, que comentan que están en el puerto trabajando de manera ilegal.

“Esto esta afectando el bolsillo de mas de 400 familias, no se que esperan las autoridades para tomar cartas en el asunto, porque no nomas somos nosotros, si no mas servicios públicos que hay en el puerto”, argumentó Arnoldo Boucieguez.

Con el tema de seguridad dijo que seguirán trabajando, pero ya de manera mas cuidadosa, pues cuando vayan a recoger un pasaje, si la persona parece sospechosa, no realizaran el servicio.

Los taxis verdes

Jesús Lizárraga López, líder del sindicato de taxis verdes, expresó su inconformidad con la dirección de Seguridad Pública al no brindarles el apoyo, que habían prometido ya que el pasado viernes uno de sus trabajadores fue asaltado en la colonia Jaripillo de manera violenta, lo cual fue a parar al hospital ningún oficial municipal se encontraba cerca del lugar.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

“Quien sabe que pasará con las autoridades, no ha habido acercamiento con ninguno de los secretarios se ha acercado con nosotros, con esos cambios que se están haciendo, queda en duda la ineficiencia de las autoridades, tenemos un grupo de Whatsapp y por medio de ese grupo si vamos a una dirección sospechosa, los conductores se mantienen listos para cualquier emergencia”, dijo Jesús Lizárraga.

El líder de ecotaxis verdes expresó que solamente serán volteados a ver cuando realmente pase algo que lamentar, ya que apenas así las autoridades realizarían su trabajo.

Sobre el uso de las aplicaciones de servicio por celular, añadió que ya se cansó de pelear algo que nunca van a solucionar “ya esto esta demás no queda más que realizar bien nuestro trabajo”, finalizó, Jesús Lizárraga.