Terrible la ausencia de autoridad que se vive: Ricardo Beltrán

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, consideró como terrible la falta de autoridad que se padece no solo en el estado de Sinaloa sino a nivel país.

Declaró que al existir la ausencia total e ingobernabilidad y una falta del estado de derecho la gente termina por hacerse justicia por su propia mano y se autoprotege, como se ha venido presentando entre particulares que hacen justicia por su propia mano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En Guasave en octubre se han registrado una serie de hechos que han trastocado la tranquilidad como la exhibición de tres individuos por el Centro de Guasave, donde la autoridad no intervino.

Inseguridad

Beltrán Verduzco refirió que la situación de inseguridad no es exclusiva de este sexenio, sino de mucho tiempo atrás, pero en el actual gobierno federal se ha agudizado, al destacarse por ser permisivo, por tener falta de operatividad, por ser un gobierno en el que cree que no le importa la seguridad de los ciudadanos y no han podido articular una fuerza del orden que contenga el fenómeno de los homicidios.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un total fracaso en materia de seguridad y no ha sido capaz de contener este fenómeno que tal parece que se ha desbordado. El 2019 y 2020 han sido los años más violentos en la historia que se tenga en este país.”

Externó que ante situaciones donde no se cuenta con seguridad donde la autoridad es incapaz de investigar entra el hartazgo de la ciudadanía.

“Cuando la autoridad está ausente surgen medidas que la propia población lleva a cabo, aquí yo no pudiera endilgarle a determinadas personas porque no tengo los elementos, tendría que hacer la autoridad una investigación para efecto si se trata de algún personaje, grupos o personas que han sido agraviados. Dijo que se supone que debería ser la autoridad la que debe de aplicar la ley y no la ciudadanía, pero cuestionó dónde está la Policía Municipal, las corporaciones policiales que deben seguir hechos oficiosos donde no solo Seguridad Pública, también el Ministerio Público debe abrir una carpeta de investigación por ser hechos evidentes, esto en el caso de individuos exhibidos.