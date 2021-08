¡Terrorífica mañana! Amanece Zacatecas con cuatro hombres colgados a un puente

Zacatecas.- Durante la mañana de este 12 de agosto cuatro cuerpos colgados en puente vehicular fueron descubiertos sobre la Calzada Luis Moya, en la ciudad de Zacatecas. Además 2 cadáveres más fueron encontrados justo debajo de los cuatro.

Cerca de las 06:00 horas de este 12 de agosto se alertó a los números de emergencia sobre el hallazgo de múltiples cadáveres colgados en el puente vehicular de la vialidad Tránsito Pesado, justo en el cruce con la mencionada calzada.

Tras el reporte, policías municipales de Zacatecas acudieron al sitio y una vez ahí confirmaron el hallazgo de cuatro cadáveres colgados en el puente vehicular y dos más tirados debajo de ellos.

Posteriormente aseguraron la zona del hallazgo, restringiendo el paso por distintas calles cercanas al sector por más de una hora, lo que ocasionaría un tremendo caos vial, pues se trata de dos de las avenidas principales de Zacatecas.

Sobre los cuerpos se dio a conocer que al momento de ser encontrados colgados en el puente, estaban semidesnudos, así como los cuerpos que se encontraban tirados en el suelo.

Los seis hombres muertos en Zacatecas se encuentran sin identificar.

Cabe señalar, que sobre el hallazgo algunos medios locales revelan que los dos cuerpos que estaban tirados también habrían estado colgados, solo que porque diversas razones terminaron cayendo al suelo.

Leer más: Balacera y persecución en Veracruz deja 3 muertos

No obstante esta versión no ha sido confirmada por las autoridades de Zacatecas, quienes al parecer no han podido establecer medidas preventivas eficientes, pues los asesinatos y crueles exhibiciones, como la de los cuatro hombres colgados en el puente, continúan ocurriendo.