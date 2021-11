Informa abogado que Rosalinda González, esposa de “El Mencho” padece hipertensión

México.- La defensa de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como “El Mencho”, reveló el estado de salud de su clienta mientras se mantiene ingresada en el penal federal femenil número 16 en Morelos.

Víctor Beltrán, abogado de Rosalinda González, indicó que la detenida padece de hipertensión arterial, por lo que solicitó le fueran suministrados sus medicamentos, mismos que fueron proporcionados por su familia.

“La señora está bien, se le está suministrando medicamento para atender la salud precaria que tiene, pues es una señora con hipertensión, tiene algunos síntomas que se venía tratando desde hace cuatro, cinco años, entonces nada más solicitamos al Centro de Justicia Federal la atención y ya se hicieron llegar los medicamentos para que si no los tienen, se los suministren ellos", declaró la defensa.

El abogado aprovechó la oportunidad para reitera la inconformidad de Rosalinda por su detención, asegurando que a esposa de El Mencho sigue muy molesta por su aprehensión.

De acuerdo con Víctor Beltrán, Rosalinda se encontraba en una juguetería en la ciudad de Zapopan, Jalisco, junto a sus hijas, una nuera y nietos, cuando fue interceptada por hombres encapuchados para ser detenida.

"La señora sigue molesta, porque no opuso resistencia y dice que nunca evadió la acción de la justicia, siguió viviendo en su misma casa y manifestó su domicilio desde hace tres años, por qué no la buscaron ahí", dijo la defensa luego de que se diera a conocer que su detención fue por no presentarse a firmar en un juzgado.

Sin embargo, Beltrán informó que González Valencia no se presentó a firmar por las amenazas que tenía de los elementos de la Marina y el Ejército, quienes les dijeron que si se presentaba la iban a levantar y ya no la iban a poner a disposición de un juzgado.

El abogado Víctor Beltrán señaló que ayer interpusieron ante un Tribunal el recurso de apelación por la prisión preventiva justificada dictada contra Rosalinda González Valencia, la cual se resolverá a más tardar en un mes.