"Todas las llegadas a Aguililla están bloqueadas... hay cortes carreteros"; informó Patrón Reyes

Michoacán. - Durante esta mañana en una rueda de prensa con los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Israel Patrón Reyes, señaló que la violencia que se vive en Aguililla, debe ser la prioridad de atención en este momento.

El titular de la SSP de Michoacán, afirmó que este municipio se mantiene aislado por cortes carreteros y bloqueos en las vías de comunicación que conectan con la comunidad. Asimismo, agregó que ante esta situación, los pobladores de Aguililla, se han quedado sin suministro de víveres y de servicios básicos, debido a que los grupos delictivos prohíben el acceso.

Reyes Patrón, agregó que a causa de estas agresiones se ha registrado la muerte de personas debido a que los miembros de la población no pueden salir del municipio para recibir la atención médica, sumando que no hay servicios de gasolina, además de que también han dañado el suministro eléctrico a comunidades enteras.

El Secretario de Seguridad de Michoacán, fue cuestionado por la acción del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuando empujó a un hombre que se encontraba manifestándose en la Aguililla, durante la gira al municipio, esto ante los hechos violentos que se registran en la entidad.

Sin embargo, el funcionario señaló que no se debe desviar la atención principal de la violencia que han efectuado los grupos violentos contra la población del Aguililla, por lo que pidió a los periodistas que no desviaran la importancia de las agresiones ocasionadas por los Cárteles que buscan el control de la entidad.

Patrón Reyes admitió que ha habido balaceras y enfrentamientos en municipios como Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán y Aguililla entre grupos contrarios del crimen organizados. No dijo nombres, pero se refirió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al llamado Carteles Unidos de Michoacán, integrados por células delictivas de Los Viagras, Blancos de Troya, Caballeros Templarios y Familia Michoacana.

Además, señaló que no juzgará el actuar del Aureoles, pues esas no son las acciones que se deben investigar, sino que se deben enfocar en los líderes de los grupos delictivos que afectan a la seguridad de la población, así como el acceso a los servicios básicos. Dijo desconocer si el presunto maestro al que encaró el mandatario estatal tenga alguna averiguación en curso, pues recordó, la SSP no es una instancia investigadora como tal.

De igual manera, señaló que será a partir de este lunes cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y la Policía Michoacán, en conjunto con el Gobierno del Estado que se implementará una mesa de alto nivel para realizar acciones que permitan frenar la violencia en Tierra Caliente, con mayor interés en Aguililla, derivado de los hechos violentos en la entidad.

Aunque los hechos violentos en Aguililla se han percibido como acciones recientes, las agresiones se han presenciado desde hace años anteriores, pues se recuerda en el 2019 cuando cerca de 40 policías estatales, fueron emboscados en la localidad de El Aguaje, en donde presuntamente 13 agentes perdieron la vida y siete más resultaron lesionados, el hecho se le atribuye al CJNG.

Semanas antes, en agosto, se enfrentaron gatilleros del CJNG y del grupo del autollamado autodefensas que encabeza el Abuelo Farías. Seis pistoleros fueron abatidos en la parte colindante con Jalisco.

Aguililla, es un municipio estratégico para los grupos delictivos, debido a su ubicación geográfica y a su conexión con otros municipios, entre los que resaltan Buenavista, Tomatlán, Coalcomán, Tumbiscatío, Tepalcatepec, así como Arteaga, Chinicuila y Lázaro Cárdenas, que permite una mejor distribución de los grupos delictivos, hasta llegar a los estados vecinos de Colima y Guerrero.

Durante el 2020, de acuerdo a las notas periodísticas locales, reportaron que al menos 20 familias que vivían en El Aguaje, abandonaron la población, esto debido a los enfrentamientos que se registraban en la localidad, que desde hace algunas décadas se convirtió en el refugio de los narcotraficantes.