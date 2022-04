"Todo parece indicar que se trata de Debanhi": Samuel García pide a Fiscalía de NL mostrar todo sobre el caso

Monterrey.- El gobernador Samuel García pidió a la Fiscalía de Nuevo León dar a conocer fotos y videos de la investigación sobre el caso de Debanhi Escobar, luego del hallazgo de un cuerpo en una cisterna cerca de la zona de su desaparición, sobre lo que el mandatario adelantó que "todo parece indicar que se trata de ella".

Mediante un video publicado este 22 de abril de 2022 en sus redes sociales, Samuel García se dijo consternado por el hallazgo del cuerpo registrado ayer a unos metros de donde la joven de 18 años fue vista por última vez, y lamentó que todo apunta a que se trata de Debanhi Escobar, aunque todavía falta esperar los resultados de la autopsia.

"Estamos consternados, como sé que está consternada la ciudadanía, y que hay muchas dudas del lamentable caso de Debanhi que el día de ayer, todo parece indicar que se trata de ella, obviamente hay que esperar una autopsia, y lo que quiero comunicarles es que tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos queremos saber la verdad, ¿qué pasó?", comentó el mandatario.

Leer más: Debanhi se habría bajado del taxi porque el conductor la tocó, hay pruebas asegura el padre

Dada la preocupación en la ciudadanía en torno al mediático caso de Debanhi, el gobernador hizo un llamado a la Fiscalía de Nuevo León para hacer pública toda la evidencia y hallazgos en la investigación sobre el caso de Debanhi, pues sostiene que la población tiene derecho a saber.

"Exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo por que el día de hoy a la brevedad den a conocer un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conoer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados", dijo Samuel García sobre el caso de Debanhi.

El mandatario estatal aseguró que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, por lo que pidió a la dependencia también publicar los hallazgos de la autopsia al cuerpo encontrado.

Lo anterior, en primera instancia, para que la familia de la joven tenga certeza de que se trata de Debanhi; para que la sociedad se entere de lo que ocurrió, y para que el gobierno de Nuevo León pueda "actuar en consecuencia" y evitar casos similares en el futuro.

"Imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video, y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta, puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia", puntualizó Samuel García.

Hallan a Debanhi sin vida

Aunque la Fiscalía de Nuevo León no ha informado sobre los resultados de la autopsia, el padre de Debanhi confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna cerca de la zona de la desaparición es de su hija, pues pudo identificarla por la ropa y el crucifijo que portaba.

El cuerpo de Debanhi fue hallado en una cisterna cerca de donde fue vista por última vez. Foto: Reforma

De acuerdo con las autoridades, la cisterna donde ocurrió el hallazgo se encuentra en un camino oscuro y queda entre el lugar donde la joven fue dejada por el taxista y la quinta de Escobedo donde se realizó la fiesta.

La FGE presume que Debanhi intentó regresar a la fiesta, pero cayó accidentalmente en la cisterna que se encuentra dentro del área bardeada del motel, una versión que ha sido cuestionada y criticada por la ciudadanía.

Cámaras del Motel Nueva Castilla captaron a las 4:50 horas del sábado 9 de abril, cuando Debanhi pasó por ese lugar y según registros de inteligencia, su celular se apagó tres minutos después de pasar por el sitio.

Aunque todos los indicios apuntan a que se trata de Debanhi, la Fiscalía informó que debe esperar las pruebas de ADN para confirmar su identidad. Además de que la autopsia revelará si el cuerpo tiene huellas de violencia.

El operativo policial para rescatar al cadáver inició sobre las 18:00 horas de ayer, luego de que fueron reportados olores fétidos provenientes de la cisterna.

Tras enterarse del hallazgo, Mario Escobar, padre de Debanhi, quien encabezó la búsqueda de su hija durante doce días, recriminó la actuación de las autoridades.

Leer más: "Mi hija está muerta", asegura el papá de Debanhi y acusó a la Fiscalía de Nuevo León de no hacer bien su trabajo

"Estuvieron trece días", clamó el padre. "¿Cuántas veces estuvieron aquí?", insistió.

Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida el sábado 9 de abril. La noche anterior asistió a una fiesta en una zona de quintas, pero presuntamente discutió con sus amigas, salió de la fiesta y tomó un taxi, del cual bajó por motivos desconocidos. La última foto de ella a la orilla de la carretera fue viral y se convirtió en símbolo de reclamo.