"Todos nos tiramos al piso". Atacan estación de transporte

Chilpancingo.- Tres individuos armados con fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros atacaron este lunes la estación de transporte público de la Ruta Chilpancingo-Chilapa, sin que se registraran personas lesionadas.

Según testigos, alrededor de las 7:40 horas una camioneta blanca se detuvo frente a la estación y tres hombres empezaron a disparar contra una camioneta Urvan que estaba vacía.

Los pasajeros que estaban por abordar la unidad se tiraron al piso al igual que el chofer.

Foto: Digital Guerrero

Se contabilizaron 22 impactos de AR-15 y siete de calibre 9 milímetros en el vehículo.

La estación de transporte del sitio Morelos está en la Calle Eduardo Melgarejo, en la Colonia Caminos, al norte de la ciudad, a unas cuadras del Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla, zona en disputa por grupos del crimen organizado.

"Estuvo muy feo esto, todos nos tiramos al piso", dijo una comerciante que tiene su puesto a unos metros de donde ocurrió el ataque.

Un perito de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero que participó en las diligencias consideró que el ataque no dejó víctimas porque sólo se trató de un mensaje.

"Qué mensaje pidieron dar esas personas (delincuentes) no sé, pero estuvo muy canijo porque no me quiero imaginar si el ataque es directo en estos momentos estaríamos hablando de muchas personas muertas", afirmó.

Foto: Digital Guerrero

Después de una hora de ocurrido el ataque, los comerciantes que se instalan en la vía retomaron sus actividades.

De acuerdo con los testimonios, los atacantes se marcharon en una camioneta por la Calle Eduardo Melgarejo, con dirección al viejo Libramiento Chilpancingo-Tixtla.

La Policía estatal y el Ejército acudieron a la zona, donde ayer por la tarde, el Bar El Último Tren fue incendiado.