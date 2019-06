Trabajadores heridos al registrarse una explosión en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El susto de sus vidas se llevaron vecinos de la colonia Libertad, en la calle Agustina Ramírez entre calles Lico Velarde y Circunvalación, a las 13:30 horas de ayer.

Los hechos

Información proporcionada por los vecinos del asentamiento señala que un estruendo los hizo salir de sus hogares.

Por la calle Agustina Ramírez observaron olas enormes de aguas negras en la calle y a dos personas lesionadas.

También había piedras regadas por todos lados, una máquina aplanadora y un tubo de PVC de más de un metro de diámetro por uno y medio de largo.

“Esta construcción tiene desde febrero y es hora que no la acaban. Hasta parece que no quieren terminar, pero el punto es la explosión que se dio, los pobres hombres tirados, y de no haber estado la máquina esa en medio, el tubo de plástico hubiera provocado una masacre. Fue muy feo escuchar eso y todavía la desesperación del hombre que se encontraba pidiendo ayuda en el pozo”, dijo una vecina.

La explosión se dio debido al sobrecalentamiento de una máquina soldadora, lo que provocó que el tubo saliera disparado como un torpedo y se estrellara con la máquina aplanadora.

Rescate y traslado

Al lugar llegaron los rescatistas de Bomberos Voluntarios Mazatlán y comenzaron las maniobras para sacar al lesionado del socavón.

También acudieron paramédicos de Cruz Roja y trasladaron a los dos lesionados a un hospital para su valoración médica.

Información extraoficial señala que los heridos solamente presentaban golpes menores. El personal de Protección Civil clausuró la obra y comentó que los trabajadores eran contratistas de una empresa externa que trabaja con Jumapam.

Los vecinos de la colonia Libertad se molestaron pues ese accidente los dejó sin agua.