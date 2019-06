Tragedia en Día del Padre: Papá pide que lo graben con bebé muerto

Cajeme, Sonora.- La tarde de ayer, justo en el Día del Padre, un bebé de dos meses murió durante un trágico accidente en la carretera internacional, en el tramo Ciudad Obregón – Fundición, justo pasando el Aeropuerto a la altura del kilómetro 7, al Sur de Sonora, México. Tras el deceso del pequeño el padre pidió que lo grabaran con su bebé muerto en brazos.

El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ayer (domingo) cuando el vehículo en el que viajaba el bebé y sus padres fue embestido por un tráiler. Luego del fallecimiento del menor, el padre hizo una inusual petición, quería ser grabado con su hijo muerto en brazos cuando los medios de comunicación transmitían en vivo el accidente. Petición que fue negada por los reporteros de la Agencia Ice, ya que el padre no se encontraba en sus cinco sentidos tras la muerte del bebé.

“Esta pidiendo que lo grabe, no no podemos hacer esto, no debemos hacer esto, no nosotros”, indicaron los reporteros que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento se desconoce la identidad del bebé que falleció en los brazos de su padre. Se informó que la madre del pequeño resultó herida y que la familia regresaba de festejar el Día del Padre.

Se dijo que el vehículo en el que viajaba un la familia, un Volkswagen Golf rojo, fue embestido por un tráiler, lo que ocasionó que el padre de familia perdiera el control de la unidad y saliera de la carretera, perdiendo la vida el bebé.

OTRO HECHO LAMENTABLE EN SONORA

El pasado sábado una mujer fue asesinada a balazos cuando iba rumbo al panteón a enterrar a su hijo que había sido asesinado dos días antes. La mujer observó que un grupo de personas armadas a bordo de motocicletas seguían el cortejo fúnebre por lo que se les acercó y les reclamó por la muerte de su hijo. Los hombres armados se molestaron por la acción de la mujer y la asesinaron frente a todos los presentes. Tres personas más resultaron heridas.

De acuerdo con la versión de los presentes, los hombre armados que iban a bordo de motocicletas interceptaron el cortejo fúnebre y comenzaron a descargar las armas contra los presentes justo cuando la madre les reclamó sin importar que el féretro era trasladaba a bordo de la carroza desde el sector Ronaldo Camacho Durán con rumbo al Panteón Municipal.