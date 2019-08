Tráiler impacta contra muro de contención en La Costera

Guamúchil, Sinaloa.- Esta mañana, alrededor de las 06:00 horas, se suscitó un aparatoso accidente sobre la autopista Benito Juárez, poco antes de pasar por el poblado de Las Brisas, Guasave, en donde un tráiler chocó contra el muro de contención que divide los carriles, luego de que al parecer su conductor se durmiera.

Se trata de un tráiler con doble remolque, modelo 2004, de color blanco, con placas de circulación 412-UM-8, el cual transportaba botellas con agua y circulaba de sur a norte, procedente de Culiacán y tenía como destino la ciudad de Mexicali, en Baja California.

El conductor, de nombre Héctor "N", comentó en el lugar de los hechos que circulaba de sur a norte sobre La Costera, cuando al llegar a la altura del puente a desnivel en las inmediaciones del poblado de Las Brisas, perdió el control del pesado camión y chocó contra el muro, por lo que los dos remolques se volcaron terminando destruidos bloqueando los dos carriles de sur a norte. Al parecer, el conductor se quedó dormido debido al cansancio y de esta manera se originó el percance.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al lugar de los hechos. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

La mercacancía que transportaba el tráiler quedó esparcida por todo el lugar, por lo que las personas que pasaron por el lugar y observaron el hecho no dudaron en acercarse a rapiñar todo lo que pudieron mientras llegaban las autoridades al lugar.

Tras lo ocurrido, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Guamúchil, quienes llegaron a socorrer al chofer del tráiler, quien no presentaba más que raspones y heridas leves que no ponen en riesgo su vida y no requirió traslado a un hospital.

Al lugar rápidamente llegaron agentes de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional, llegando junto con ellos también elementos municipales, además de personal de Bomberos Guamúchil, quienes solicitaron apoyo del Cuerpo de Bomberos de Guasave para los trabajos en el lugar, informando que se tardarían varias horas para poder limpiar los desechos que dejó el accidente y así despejar la rúa.