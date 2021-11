Tráiler provoca carambola en carretera México-Cuautla; hay al menos 12 heridos

El chofer de la primera unidad que se impactó quedó prensado por la fuerza del impacto contra la plataforma del tráiler con matrícula 294 UH3, cuyo conductor se dio a la fuga . Algunos pasajeros alertaron a servicios de emergencia sobre el accidente e intentaron ayudar al conductor prensado . A los minutos arribaron policías municipales y paramédicos, que cortaron parte de la carrocería para liberar al chofer, que afortunadamente no perdió la vida.

Aparentemente, el conductor del tráiler perdió el control, la plataforma se desprendió del remolque y derribó el muro de contención, invadiendo el sentido que va hacia Chalco. La plataforma de la pesada unidad se impactó contra una unidad de transporte público, contra el que luego chocaron un automóvil particular y otra unidad de pasajeros, provocando una carambola o choque múltiple .

Raúl Durán Periodista

