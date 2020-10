Trailero narra encuentro con hombres armados en Caborca, Sonora

Sonora.- Luego de que el día de ayer ocurrieran múltiples balaceras y quemas de negocios en el municipio de Caborca, Sonora, se comenzó a difundir por redes sociales el video grabado por un trailero que narra como fue su encuentro con hombres armados cuando transportaba productos.

Aunque se desconoce cuando ocurrieron los hechos narrados en el video, se presume que son actos reciéntes, pues ya se ha confirmado por parte del aún Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que hay un conflicto en la zona por el control para distribuir droga a Estados Unidos.

También se sabe que los dos grupos criminales a los que hizo referencia Alfonso Durazo son el Cártel de Sinaloa, una facción liderada por hijos de Joaquín Guzmán Loera contra el Cártel de Caborca, supuestamente bajo el mando de Rafael Caro Quintero.

De acuerdo a lo narrado por el trailero en el video, indica que al circular por la carretera Caborca - Sonoyta, fueron interceptados por hombres armados que no se identificaron, quienes los obligaron a retroceder y dejar los vehículos pesados atravesados en la vía.

El trailero cuenta como sujetos armados les ordenaron atravesar las pesadas unidades y si no lo hacían les dispararían, cabe señalar que además de bloquear la vía, les exigían que hicieran un "desmadre" con la carga.

"Querían que me atravesara, que hiciera un desmadre con la carga arriba de la carretera si no me iban a pegar dos balazos" contó el conductor de tráiler.

Posteriormente, indica que tanto él como otros dos traileros se encuentra varados al igual que varios automovilistas que circulaban por la carretera Caborca - Sonoyta.

Poco antes de que finalice el video, explica que uno de los tráileres que si estaba atravesado, había quedado de esa manera debido a que los hombres armados le dispararon a las llantas de un lado para obligarlo a detenerse.

Le poncharon todas las llantas, le tiraron balazos a las llantas de un lado para que se para a huevo

Trailero en Caborca, Sonora se encuentra con hombres armados

Conflicto entre cárteles de droga en Sonora

Sonora es un estado de la República Mexicana ubicada al noroeste del país, mientras que Caborca es un municipio ubicado también al noroeste del estado que conecta al Golfo de California con la frontera al estado de Arizona de Estados Unidos.

En el periodo de enero a agosto en el año 2020, se han registrado mil 086 homicidios, según datos revelados por el noticiero En Punto.

En días pasados el alcalde de Caborca, Librado Macías reconoció que existía un conflicto armados de entre grupos del crimen organizado por el control de la zona, presuntamente para trasladar droga.

Es un enfrentamiento entre dos grupos acérrimos que quieren acabar el uno con el otro, comentó el alcalde de Caborca, Sonora.

Por otra parte, como resultado de los reciéntes hechos violentos, cuatro personas fueron asesinadas el día de ayer en múltiples balaceras ocurridas en poblados del municipio de Caborca. Además, una llantera terminó incendiada y se registraron ataques armados contra distintos domicilios.

Entre los asesinato recientes, lamentablemente destaca el de Gerardo, un hombre de 35 años de edad, quien su sacado a punta de pistola de su casa por hombres armados y luego ejecutado fuera de esta. Todo esto mientras su familia también se encontraba en casa.

El gobierno federal ha reconocido que existe un conflicto armado intenso en esta zona de Sonora, así lo confirmaría Alfonso Durazo durante la conferencia matutina de este 21 de octubre, donde también señaló que había tenido una reunión de seguridad privada en Sonora para tratar el tema.

Posterior a esa declaración, afirmó que renunciaría al puesto de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, para contender como candidato a la gubernatura de Sonora como militante de Morena.