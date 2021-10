¡Tranquilidad! En Angostura no se reportan riesgos de altercados ni gente armada

Angostura, Sinaloa.- Antes las especulaciones sobre la posible presencia de grupos armados en Angostura, el director de Seguridad Pública del municipio informó que hasta el momento no se han registrado reportes de alteraciones, por lo que se descarta situaciones de riesgo.

Asimismo, aseguró que durante el transcurso del día se ha mantenido en constante movimiento por las diferentes zonas del municipio, y en ningún momento se ha percatado de la presencia de estos grupos. Agregó que de igual manera personal de tránsito municipal le han informado sobre un Angostura tranquilo durante el día y la noche de ayer.

“Estamos tranquilos y en paz aquí en Angostura”, comentó el Sergio Lagunes Inclán.

De igual manera expuso que los audios que se han difundido son a través de WhatsApp “tendenciosos”, y aclaró que de momento no se encuentran en la situación que se ha compartido.

Leer más: Atacan a balazos a elementos de la BOMU en Choix, Sinaloa

Por este motivo invitó a la sociedad a no reproducir y compartir tanto audios como videos que no vienen de una fuente oficial, que solo provocan el temor de la sociedad y desinforman. “Que no compartan información que nos les consta” recalcó.

El director de Seguridad Pública del municipio costero agregó que a pesar de que todo está bajo control se mantendrá en alerta junto a su equipo.

Cabe mencionar que el día de ayer comenzaron a circular imágenes y videos de un grupo armado que merodeaba por Villa Juárez en Navolato, Sinaloa, situación que puso en alerta y a su vez en pánico a los ciudadanos debido a que en los últimos días se ha vivido mucha tensión especialmente en la zona sur del estado.

En el video que dura alrededor unos 13 segundos, se pudo apreciar dos camionetas doble rodado con gente fuertemente armada, así como una camioneta más y una góndola, grupo que transitaba por la carretera conocida como “La 20” en el sector anteriormente mencionado.

Hace unos días la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, fue testigo de un feroz enfrentamiento a balazos el cual dejó como saldo una mujer fallecida, un hombre herido y aproximadamente cinco personas detenidas.

Leer más: Sin novedad ante el andar de grupos armados en góndolas, reporta Seguridad Pública de Navolato, Sinaloa

Algunos vecinos filmaron con sus teléfonos móviles los momentos en el que las balas se apoderaban de la comunidad sinaloense sembrando un gran terror. Tras el enfrentamiento, personal de los tres niveles de gobierno implementaron un fuerte operativo de seguridad en la zona para tratar de regresarle la tranquilidad a los pobladores.