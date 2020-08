Tránsito Municipal no encontró los vehículos que realizaron arrancones en el malecón de Mazatlán

Mazatlán.- Luego de darse a conocer a través de videos que fueron colgados a las redes sociales sobre vehículos deportivos, presuntamente del youtuber de Culiacán Markitos Toys, que realizaron arrancones en el malecón de Mazatlán, el subdirector de Tránsito Municipal, Francisco Guerra González justificó que no lograron dar con las unidades pese a que se implementó la búsqueda.

"Ese día nos reportó un compañero y no traía radio portátil, sino por teléfono. La unidad más cercana la teníamos del lado sur del acuario e iba circulando hacia el sur. De aquí a que retornó, para ese tipo de vehículo, si nos saca ventaja. Se estuvo radiando, por medio de cámara de video vigilancia de C4 estuvimos checando, pero no lo localizamos", explicó Guerra González.

No vamos a bajar la guardia vamos a seguir trabajando en la implementación de estrategias para evitar ese tipo de sucesos. Los cambios de turnos los vamos a hacer de manera que no afecte ciertos puntos de la ciudad como el malecón, indicó.

Arrancones están prohibidos

El jefe policial externó que los arrancones no están permitidos en ningún punto de la ciudad por el riesgo que conllevan y dijo que en el caso evidenciado en redes sociales, no se descuidó la vigilancia sino que al recibir el reporte se actuó de inmediato, pero no se logró dar con las unidades.

Reveló que ya se tienen ubicados dos puntos, sobre la avenida José Luis “Peche” Rice y Sábalo Cerritos, en donde se han detectado grupos de automovilistas y motociclistas que realizan arrancones de manera clandestina, a algunos de los cuales se les ha elaborado boletas de infracción.

Por ello pidió a la ciudadanía que si detecta este tipo de práctica, que denuncie de manera inmediata para poder actuar en consecuencia.

Investigan a tránsitos

Respecto a las imágenes de agentes de Tránsito con personajes públicos presuntamente relacionados con las unidades que circularon por el malecón, agregó que el caso ya se investiga para aplicar, en caso de ser necesario, el correctivo disciplinario correspondiente, aunque los involucrados señalaron que las gráficas fueron tomadas en una hora distinta, y que desconocían del incidente que se había registrado, ya que éste fue evidenciado un día después.

Aumenta aforo vehicular

Ante el incremento de vehículos que registra la ciudad, principalmente los fines de semana, Guerra González hizo un exhorto a los conductores que recorren la ciudad, para que respeten los límites de velocidad, principalmente por el paseo costero que durante todo el día registra alto aforo.

Mencionó que en las últimas semanas se ha estimado una llegada de hasta 12 mil unidades de viernes a domingo, así como 8 mil entre semana, por lo que calles y avenidas se saturan de unidades y el tránsito se vuelve más lento.