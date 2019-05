Tránsito busca evitar más accidentes de motociclistas

Los Mochis, Sinaloa.- El operativo contra motociclistas implementado en el municipio de Ahome no tiene fines recaudatorios sino más bien preventivos, aseguró el jefe de la Unidad de Vialidad, Héctor Javier López Tostado.

El operativo se realiza en la zona urbana y rural debido a los accidentes trágicos que se han presentado recientemente en el municipio, principalmente en algunas sindicaturas como Higuera de Zaragoza donde se hace mucho uso de este tipo de vehículo.

Causas

Los motivos por los cuales se infracciona a los motociclistas es por no portar casco, circular a exceso de velocidad, transitar y estacionar la motocicleta sobre banquetas, cruzar el semáforo cuando la luz no está en verde, y no portar placas en la unidad, además de viajar más de dos personas en la motocicleta, práctica que es muy común y que representa un serio riesgo de que se presente un accidente.

López Tostado comentó que se dio mucho tiempo a los motociclistas para poner en regla sus unidades, pero ya se agotó el tiempo para amonestaciones, y ahora se procede a aplicar las infracciones y recoger las unidades a quienes cometan alguna falta.

Explicó que en caso de que algún motociclista tenga más de una falta se aplica la multa por el concepto más peligroso o riesgoso. Posteriormente, los vehículos son trasladados a la pensión para su resguardo.

Operativo permanente

El jefe de la Unidad de Vialidad informó que el operativo será permanente en el municipio de Ahome para prevenir accidentes que pudieran tener resultados trágicos.

Las acciones preventivas también van encaminadas a evitar que menores de edad conduzcan motocicletas y pongan en riesgo su vida.