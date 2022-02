Tránsitos de Ahome enseñan con muñecos cultura vial a niños

Los Mochis, Sinaloa.- Con muñecos de Teatro Guiñol, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, impartieron el tema Prevención Vial para pequeños, a los alumnos de tercer grado de la escuela primaria Club de Leones de la colonia Texas. Iram Jasciel Drew Ibarra y Lamberto Valenzuela Armenta, apoyados por el invidente, Cecilio Valenzuela de Teatro Guiñol, a través de sus personajes del niño Karin y el Abuelo, lograron captar la atención de los alumnos, interactuando a lo largo de la conferencia con ellos.

A los niños y niñas explicaron que la vía pública es todo el espacio destinado al tránsito de vehículos.

“Esta es utilizada por el peatón, conductor y el pasajero. Estos son los usuarios de la vía pública, quienes deben seguir las reglas de Tránsito. Ustedes también deben seguir esas reglas como pasajeros y peatones”.

También les recalcaron, que No deben jugar en la calle porque los puede atropellar un vehículo, no distraerse al cruzar las calles, cruzar por la zona peatonal, usar ropa clara cuando caminen por la vía pública, no crucen de entre los vehículos estacionados, antes de cruzar la calle mirar a ambos lados, no caminar por la calle, sólo por la banqueta y cruzar por las esquinas, No a media calle.

Cuando conduzcan una motocicleta, no debe llevar a más de dos pasajeros; ambos deben utilizar el casco protector y no realizar acrobacias.

Los pequeños aprendieron sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad, el significado de las luces del semáforo (señales electromecánicas), señales sonoras, entre otras.

