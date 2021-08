Transportistas se manifiestan afuera de la SSPyTM en Mazatlán por retención de 4 taxis 

Sinaloa.- Para exigir la entrega de cuatro vehículos ilegalmente retenidos, bajo el pretexto de que no traían acrílicos anti-infecciones, acudieron decenas de líderes y choferes del transporte público de Mazatlán a la Secretaría de Seguridad Pública y Tánsito Municipal.

Fue la tarde de este miércoles, que acudieron masivamente choferes de pulmonías, safaris, taxis, aurigas, entre otros, y sus líderes, al Centro de Seguridad Ciudadana (donde está la SSPyTM) en la colonia Huertos Familiares.

Los manifestantes señalaron que un rato antes, elementos de la SSPTM detuvieron cuatro unidades de transporte, tres pulmonías y un safari, con el pretexto de que, en lugar de acrílicos, traían plásticos, que no cumplen como métodos para evitar contagios del coronavirus Covid-19.

Que fue ilegal

Luis Mariano Ortega Vizcarra, secretario general de la Alianza de Pulmonías de Mazatlán, recalcó que no es facultad de la SSPTM realizar lo que se hizo, retener cuatro unidades de transporte público y retener documentos a sus choferes, en este caso, licencias y tarjetas de circulación, como garantía para que paguen, cada uno de ellos, una multa de alrededor de 700 pesos.

Los transportistas intentaron hablar con el titular de la SSPTM (Juan Ramón Alfaro Gaxiola), pero se les dijo que estaba ocupado, entonces hablaron con el comandante de Tránsito Municipal (Jorge Samuel Alvarado Ilustre), comentó Ortega Vizcarra.

Agregó que, tras la reunión, y tras advertir que procederían por la vía legal, les liberaron las unidades retenidas y los papeles de los choferes, sólo faltaba que se cancelen las multas, y van a insistir en ello. Los choferes no fueron detenidos.

“Ellos (SSPTM) no tienen facultades para la supervisión del transporte, es facultad del Estado, lo hemos insistido mucho, pero se han tomado atribuciones que no les corresponden”, criticó Ortega Vizcarra.

Llamado al titular de la SSPyTM

Ortega Vizcarra hizo un llamado a Alfaro Gaxiola, titular de la SSPTM. “Tiene que ver lo que está sucediendo, y considerar que el tema de transporte no es facultad de él, la regulación, y dejarnos trabajar, y que deje que los inspectores (de Vialidad estatal), que son los legalmente facultados, apliquen las multas a los choferes”.

Por propia iniciativa

“Los acrílicos y plásticos que se instalaron en las unidades del servicio público, sobre todo en pulmonias y safaris, los instalamos a instancia nuestra, para darle más seguridad en cuestión de salud a los choferes y a los pasajeros, no es algo que esté dentro de la ley, ni a lo que estemos obligados tampoco hacerlo, fue una disposición nuestra, en una situación también de que la gente viniera aqui a Mazatlán y se sintiera en un ambiente todavia más sano, más saludable”, detalló Ortega Vizcarra.

“De ahí a que puedan (los agentes municipales) levantar infracciones y detener unidades, dista mucho de que haya un fuindamento legal, y esa es la queja, si no tienes ningun fundamento ni siquiera para quitarte una licencia, una tarjeta de circulación, pues menos para traerte una unidad para acá, que deje de trabajar, y obligarte a pagar una multa que nosotros consideramos injustificada”.

Alerta

“A causa también de ese exceso, de abuso de autoridad (de los agentes de SSPTM), también se están generando muchas quejas con el turismo, con los choferes, de prepotencia, de extorsiones, que están generando una muy mala imagen aquí en Mazatlán”, aseguró Ortega Vizcarra.

Agregó que esa mala imagen “nos va a afectar, para que el turismo ya no venga”. “El turismo se siente acosado, no es que te inviten a usar el cubrebocas, a tomar las medidas que se han dictado, es que si no (lo haces), te van a traer detenido, o en su defecto que pagues una multa”.