Tras 3 necropsias, y entre reclamos de justicia, es sepultada Abigail Hay en Salina Cruz, Oaxaca

Oaxaca.- Tras haberle practicado tres necropsias, el cuerpo de Abigail Hay Urrutia fue enterrado en el panteón municipal de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, tras que perdiera la vida de forma misteriosa en los separos de la comandancia municipal.

Fue durante la tarde del pasado viernes 19 de agosto del año en curso cuando la joven madre de 30 años fue aprehendida por policías municipales del puerto oaxaqueño tras presuntamente haber agredido a su pareja sentimental en vía pública.

Después de llevarla a los separos de la comandancia municipal, Hay Urrutia fue hallada sin vida en dichas instalaciones. Pese a que en un primer momento los elementos policíacos aseguraron que la mujer se había suicidado, los familiares de Abigail han sostenido todo lo contrario.

El padre de Hay, José Luis, ha denunciado en sus redes sociales y en medios de comunicación que el deceso de su hija no fue un suicidio, sino un asesinato cometido por parte de los uniformados.

"Yo José Luis Hay y Hay padre de Abigail Hay Urrutia solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle (sic) la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, escribió en las plataformas virtuales el padre de familia referente al fallecimiento de la joven de 30 años.

Fue la tarde del pasado miércoles 24 de agosto cuando los restos de Abigail Hay Urrutia pudieron ser finalmente sepultados en el panteón municipal de Salina Cruz, luego de haberlo sometido a tres autopsias.

Las dos intervenciones practicadas al cadáver de Hay de las que se tienen resultados, concluyeron que la causa de la muerte de la mujer fue asfixia por ahorcamiento. Hasta el momento, por el deceso de Abigail la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha detenido a 4 personas: tres policías y un juez cívico administrativo.

Sobre las conclusiones de la tercera necropsia, llevada a cabo ayer, la integrante del equipo multidisciplinario de peritos provenientes del estado de Campeche y doctora en Psicología, Patricia del Socorro Rodríguez Reyes, dio a conocer que en un período de 4 días se darán a conocer los resultados de la misma.