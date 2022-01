Tras festejos de Año Nuevo 2022, reportan saldo blanco en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Luevanos Salas, señaló que afortunadamente no se reportaron incidentes durante los festejos de fin de año en San Ignacio, Sinaloa.

Indicó que se mantuvo el operativo en todo el municipio, y que durante los recorridos de vigilancia por las carreteras se prestaron al menos doce servicios a automovilistas, por diferentes motivos.

Así mismo, informó que a pesar de haber un fin de semana vacacional, no hubo tanto tráfico y no se presentaron hechos de tránsito, y no se tuvieron reportes de disparos de arma de fuego de fin de año.

El día primero de enero por tradición se presenta un baile en el lienzo charro de Coyotitán dónde acuden cientos de personas de otros municipios, por lo regular siempre se presentan riñas al calor del alcohol, pero en esta ocasión estubo muy tranquilo, incluso esporádicamente entrabamos al lugar para verificar que todo estuviera en orden" expresó el funcionario policial.

Añadió que el operativo de seguridad Guadalupe-Reyes, continuará hasta el próximo seis de enero, y que se intensificará la vigilancia por la carretera federal México 15 desde La Tepozana hasta La Minita, puesto que muchas personas iniciarán el retorno a sus hogares en estos días.

"Es el primer fin de año que me toca trabajar en San Ignacio, todo muy tranquilo, gracias a Dios, tuvimos un saldo blanco en todos los aspectos, la gente local, así como los visitantes se comportaron y acataron todas las recomendaciones, esperemos que todo continúe así" puntualizó Luevanos Salas.