Tras fuerte operativo en El Rosario quitan varias motocicletas

El Rosario.- Más de 20 motocicletas son retenidas en unas cuantas horas de operativo implementado por tránsito municipal en contra motociclistas que no portan casco protector.

Los agentes de tránsito se pudieron observar entre calles Mineros y 20 de Noviembre, avenida colosio y José López Portillo, además de la glorieta que está rumbo a Agua Verde; los uniformados paraban a todo el conductor de motocicleta que no portaba un casco.

Que usen casco

El Director de Policía y Tránsito Municipal de Rosario, Abdón Carabantes Hernández señaló que esté operativo es más que nada para Protección de la ciudadanía Rosarense, ante el incremento de los últimos días de accidentes en lo que se involucran estos vehículos de dos ruedas y la mayoría de las ocasiones los conductores no portan el casco.

"Más que nada es por el casco, no es por falta de placas y licencia, si traes el casco no se te detiene, nos interesa la seguridad y pedimos a la población que nos apoye con sus hijos y si son mayores de edad pues que porten casco en todo momento".

EL DEBATE

Permanente

El jefe policiaco informó que esté operativo será permanente para subir el índice de conductores que utilizan esta medida de Protección, que casi no es utilizada, y que es necesario que lo empiecen hacer. Primero dijo se llevará a cabo en la cabecera municipal de Rosario y posteriormente este operativo se implementará en las comunidades del municipio.

Comentó que en Rosario el 80 por ciento de los motociclistas no usan casco, por lo que buscarán que estás cifras sean al revés y un 90 por ciento utilice el casco.

Carabantes Hernández mencionó que se detiene al motociclista que no trae casco, pero muchos no traen licencia y placas, por lo que se añaden estás dos infracciones, al no traer licencia y placas se toma la motocicleta como garantía de pago de la infracción.

Pidió a la ciudadanía utilizar el casco, ya que un golpe en la cabeza es muy delicado y el llevarlo o no puesto puede significar la vida o la muerte.