Tras más de un año en libertad, juez impone prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht

México.- A más de un año de haber sido extraditado de España a la república mexicana, a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), le fue imputada la prisión preventiva justificada por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que tendrá que seguir el proceso en el Reclusorio Norte.

El cambio de medida cautelar fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), órgano que también se opuso a la petición que hiciera Lozoya Austin al Poder Judicial para que se le otorgará una prórroga de 60 días a fin de reunir pruebas a su favor en el referido caso de la compañía de Brasil.

Este miércoles, 3 de noviembre, el juez Artemio Zúñiga resolvió la solicitud del Ministerio Público de la Federación señalando que, aunque desde el inicio del caso consideró que era viable imponer la prisión preventiva al ex funcionario del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, no había procedido en consecuencia debido a la que la FGR no lo había pedido.

Leer más: ¡Lo quieren en la cárcel! FGR pide prisión preventiva para Emilio Lozoya

Por lo anterior, el ex director de la empresa del Estado mexicano tendrá que permanecer en el Reclusorio Norte, centro penitenciario en el que tendrá que continuar el proceso penal en su contra.

En esta misma audiencia, el juez de control concedió solamente 30 días a Emilio Lozoya para que pueda recolectar las evidencias que demuestren la culpabilidad de las personas a las que ha señalado por el caso Odebrecht.

Artemio Zúñiga basó la resolución respecto a imponerle la prisión preventiva a Lozoya en tres aspectos: la cantidad de recursos económicos con los que cuenta para darse a la fuga; la red de ayuda que tiene para dicho fin, y la pena de los tres delitos que le imputa el Ministerio Público, a quien la FGR lo acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Asimismo, el juez del reclusorio Norte expuso que el motivo principal por el que el organismo titulado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero no solicitara, desde un inicio, la prisión preventiva justificada contra Lozoya Austin fue porque se buscaba que pudiera acogerse al criterio de oportunidad como testigo protegido, pero, hasta el momento, ello no se ha podido concretar.

Leer más: ¡Le dan más tiempo! En 30 días cierran investigación contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Cabe destacar que esta es la primera vez que a Emilio Lozoya se le requiere acudir de forma presencial a una audiencia, desde que fue vinculado a proceso el 29 de julio de 2020; en total, el ex director de Pemex ha solicitado en seis ocasiones ampliar el plazo de entrega de pruebas.