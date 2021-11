Tras perder en Free Fire, Alexis de 17 años mató a su hermano en Veracruz

Asimismo, Ricardo Mejía reveló el pasado 20 de octubre cómo integrantes del crimen organizado reclutan jóvenes como "halcones" a través de videojuegos en línea como Free Fire, Grand Theft Auto, Call of Duty y Gears of War, con temática violenta. El subsecretario de Seguridad presentó el caso de Alfredo, un joven de 18 años que fue invitado por un desconocido a sumarse a las filas del Cártel del Noreste.

El caso sale a la luz unos meses después de que en la Mañanera el presidente López Obrador pidió a madres y padres de familia prestar atención a sus hijos cuando jueguen videojuegos, pues muchos de estos son violentos. "Tenemos que atender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos", aseveró AMLO.

