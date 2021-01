Traumatismo craneoencefálico es la principal lesión en accidentes de moto en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La lesión más grave a la que se puede enfrentar un motociclista tras sufrir un accidente, es un traumatismo craneoencefálico, esto principalmente porque no existe la cultura del uso del casco de seguridad y dicha situación los deja sin defensa alguna, explica el coordinador de Socorros de Cruz Roja Delegación Guamúchil, Aurelio Arellanes Vizcarra.

“El traumatismo es lo más grave que puede haber por el hecho de no usar casco, ya después siguen las fracturas de la tibia, el peroné o el fémur, esto ya cuando se caen o se golpean contra un carro, pero lo demás es principalmente porque no usan el casco, hay otras causas también, a mí me tocó un servicio de un motociclista pero fue por la falta de experiencia al manejar”, señala.

Respecto a las consecuencias, este tipo de accidentes pueden ser fatales por el hecho de no usar el casco pero eso depende de la condición de cada quien, pues en el caso de los jóvenes, eso les ayuda mucho pero igual pueden quedar con secuelas como lesiones cerebrales y finalmente, las lesiones más leves que pueden presentar son golpes y raspones en el mejor de los casos.

Sin duda alguna el uso de los cascos es parte fundamental para los motociclistas en dado caso de algún accidente, pues en la mayoría de los accidentes que han sucedido en el municipio alvaradense, los conductores no portan esta protección.