Trece policías municipales de Escuinapa reprueban exámenes de control y confianza

Escuinapa.- Un duro golpe recibe la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al reprobar trece de sus elementos activos a los exámenes de control y confianza que les aplica la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento de Escuinapa informó que en el último proceso de evaluación que se aplicó a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal lamentablemente se les notificó que trece elementos han reprobado a esta evaluación.

“Hasta ahora son 13 los elementos que no están aprobados y la federación es muy estricta y pide que los demos de baja. Afortunadamente de esos dos ya están por jubilarse, los otros se está analizando si se pueden asignar a un área en la que no implique el uso de armas y los que no se pueda hacer nada pues se dará de baja”, señaló Acosta Alemán.

Mencionó que hay elementos que no estaban aprobados, se revaluaron y nuevamente no aprobaron, se está buscando que se vuelvan a reevaluar. Porque la federación es muy estricta con los no aprobados.

“Con este tema estábamos viendo la posibilidad de realizar jubilaciones anticipadas con el porcentaje, hasta el momento ninguno de los elementos ha procedido legalmente para apararse. Cuando inició nuestra administración había dos o tres demandas de policías, que permanecen en curso y creo que uno ya falleció”, explicó el funcionario municipal.

En los acercamientos que se ha tenido con el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se notificó que se realizará la entrega de oficio a la autoridad competente para la solicitud de reevaluación de los elementos que han sido reprobados.

“Después de esa nueva evaluación, si los elementos salen reprobados tendrán que tomar su decisión, ya que como autoridad se les ha apoyado al 100 por ciento, ya que es el municipio el que cubre con todos los gastos que se generan con sus evaluaciones que va desde gastos clínicos, ya que el Estado ya no cubre este trámite”, puntualizó.