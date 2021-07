Tres fueron los vecinos atacados por las abejas en Ruiz Cortines, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un enjambre de abejas atacó el sábado a tres vecinos de Ruiz Cortines, Guasave y mató a tres perros, en hechos suscitados en un domicilio de la sindicatura en mención. De acuerdo con el reporte a Protección Civil, se dijo que el enjambre estaba en el interior de una lavadora, pero después se rectificó que se trataba de una estufa que estaba en el patio de unos colonos de la ampliación Cortines.

Los vecinos atacados responden a los nombres de Rosario “N”, de 40 años de edad; Jesús Alberto “N”, de 13 años, e Ismael “N”, de 90, quienes agradecen la atención de un grupo de voluntarios de Cruz Roja, a cargo de Ramiro Urías, de la comunidad de Juan José Ríos, que lograron salvar su vida.

Con base en lo narrado por Karla “N”, familiar de los dos primeros agredidos, el pasado sábado alrededor de las 15:00 horas ocurrieron los hechos, en los que su mamá y su hermano fueron picados por cientos de abejas. Fue a través de una llamada telefónica que recibió de su progenitora para pedirle auxilio, explicando que no fuera para su casa que se ubica en el sector conocido como ampliación Ruiz Cortines, que solo pidiera ayuda porque estaban siendo atacados por un enjambre.

El panal se detectó en la casa de uno de sus vecinos en el interior de un electrodoméstico en desuso, donde a decir de apicultores las colmenas rebasan el metro de largo y estiman que tenía más de un año en dicho sitio, hasta que hace tres días fueron eliminadas al no encontrar otra alternativa y evitar que siguieran atacando.

Fue el menor de 13 años quien se percató de que su perra “Luna”, de 7 meses, una labradora golden cruzada con husky, y “Bella”, de 4 años, raza Chihuahua, eran atacadas, por lo que salió e intentó meterlas a la casa, colocándose una toalla en la cabeza, pero por salvar a sus mascotas cuando menos lo imaginó estaba infestado en la parte superior y con múltiples picaduras en diferentes partes del cuerpo.

Al ir en aumento corrió a su casa y alcanzó a cerrar la puerta. Lo ocurrido llegó a oídos de Rosario, y en su desespero por ayudar a su hijo corrió a la casa, pero de inmediato fue atacada por el enjambre, y a como pudo salió hacia la calle y fue entonces que buscó auxilio con su hija. Horas más tarde trascendió que otro can de un vecino de la parte trasera había muerto por la agresión.

De los caseros donde se detectó el panal no se reportan heridos al encerrarse en su vivienda. Karla contó que debido a la agresión sufrida se les trasladó al Seguro Social de Cortines, donde se presentaron algunos inconvenientes al no querer atender a los heridos por no presentar la tarjeta del IMSS, pero por el riesgo era imposible entrar a la casa y después de insistir se les atendió y su estado de salud este lunes se reportó estable.

Se buscó apoyo con apicultores de la zona, pero al detectar el estado de las abejas, que estaban alteradas, no se logró rescatarlas.