Tres motos detenidas y 15 infracciones, saldo del operativo de revisión vehicular en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal continúa aplicando el operativo de cero tolerancia a motociclistas que anoche arrojó como saldo la detención de 3 unidades.

Durante las acciones, que tienen como objetivo la detección de vehículos irregulares o personas armadas, los agentes también formularon 15 actas de hecho con 25 conceptos diferentes de infracción.

Entre las causas de multa están circular a velocidad superior a la máxima o a velocidad inmoderada; no portar el casco protector; por conducir vehículo sin licencia; no portar tarjeta de circulación; utilizar cristales con polarizado; no ceder el paso a vehículo; falta de revalidación de placas de circulación o por no cumplir con especificaciones en faros delanteros.