Tres muertos y dos heridos, dejó el ataque a balazos en el bar Siglo XXI en Culiacán

“Incluso sé que no contaban con los permisos de alcoholes y la opinión favorable del Ayuntamiento para ese establecimiento, pero, pues, desde la Secretaría de Gobierno nos advirtieron, desde el mes de marzo, que no nos metiéramos en esos temas”, reiteró el primer edil.

De acuerdo a Estrada Ferreiro, este bar no contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y ya se había clausurado en una primera ocasión y fue reabierto, sin embargo, cuando se trató de intervenir en el mes de marzo, se advirtió por parte de la Secretaría General de Gobierno que no se metieran en problemas ante las consecuencias que podrían darse.

En el oficio del gobierno estatal fechado el 23 de marzo de 2022, dirigido al secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, se señala que la Secretaría General de Gobierno del Estado, por conducto de la Dirección de Inspección y Normatividad, es la autoridad jurídicamente facultada para practicar visitas de inspección y vigilancia a dichos establecimientos. En consecuencia, es la única autoridad que puede imponer sanciones a los titulares de licencias, consistentes en multa, clausura provisional, clausura definitiva y cancelación de la licencia o permiso provisional de los establecimientos donde se elaboren, envasen o distribuyan, transporten, almacenen, vendan y/o consuman bebidas con contenido alcohólico. En el oficio no se señala a ningún negocio en particular y es general.

De acuerdo a Inzunza Cázarez, el bar no había sido clausurado, se le había impuesto una suspensión de labores en diciembre después de que autoridades de Seguridad Pública realizaran un operativo de bares y cantinas y los elementos advirtieran que una persona había corrido al verlos, se introdujo al bar y encontraron a la persona armada, pero no hubo un hecho de violencia al interior.

Ante esto, el funcionario estatal asegura que sí le enviaron un oficio al Ayuntamiento, pero fue para establecer las competencias y facultades del municipio y no hubiera una circunstancia en la definición del término de las competencias.

Sí tenía permiso el bar Siglo XXI para la venta de alcohol, aseguró el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Desmintió la versión del alcalde Jesús Estrada Ferreiro sobre que a través de un oficio le habían solicitado que no interviniera el Ayuntamiento de Culiacán contra el bar Siglo XXI, a pesar de que operaba sin permiso de Alcoholes y sin permiso del municipio.

De acuerdo a las versiones del gobernador, Rubén Rocha, y Enrique Inzunza Cázarez, un hombre, presumiblemente bajo los influjos de una droga o alcohol, ingresó al bar y se puso agresivo, por lo que fue sacado por el personal del establecimiento. Luego fue a su carro por una arma de fuego e ingresó violentamente al bar, y allí agrede a una persona. Cuando sale, ya están policías municipales y empieza a dispararles, por lo que los elementos solicitan más refuerzos. Llega al lugar un vehículo que presta su servicio a través de una plataforma, y el agresor trata de abrir la puerta trasera;al no lograrlo, dispara en contra de la unidad y hiere a una mujer, quien pierde la vida. Al llegar más policías, los agrede y se da una persecución, la cual termina con la muerte del hombre. En el hecho también pierde la vida un policía municipal.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre del 2021, se implementó un operativo sorpresa en el bar Siglo XXI, en donde elementos de la Policía Municipal presuntamente habían detenido a un hombre armado, además aseguraron dosis de droga y un arma blanca. Esto pasó cuando presuntamente se realizaba un operativo y notaron que el establecimiento se encontraba abierto en horas ya no permitidas, es por eso que ingresaron a realizar una revisión y lograron darse cuenta de todo lo que se escondía en el interior.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.