'Tuve que hacerlo', abusó y secuestró a su madre por años en Veracruz

Veracruz.- Una mujer de 55 años logró escapar de su propia casa donde había permanecido recluida por su propio hijo, quien además abusaba de ella sexualmente desde la muerte del padre.

Después de varios años de ser prisionera de su hijo de 25 años, logró pedir ayuda a sus vecinos en el ejido Aquiles Serdán, que pertenece a Las Choapas, Veracruz.

Se trata de Paulino 'N', quien había sido detenido en 2016 después de que su madre denunció los recurrentes abusos que sufría desde entonces.

Sin embargo, bajo el argumentó de que era un "enfermo mental", las autoridades le permitieron regresar a casa con su madre. Así, los abusos continuaron.

Según los medios locales, en noviembre de 2019, Paulino ató a su madre para luego abusar de ella sexualmente, esto ocurrió al menos 3 veces.

Por la noche del pasado 30 de noviembre, la mujer logró escapar, acudió a sus vecinos para poder denunciar los hechos en Choapas.

Paulino, justificó sus actos diciendo que "tenía que hacerlo" ya que no cuenta con esposa o pareja.

Nadie me quiere, no tengo mujer, tuve una perso sólo me duró un día