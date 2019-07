Un guasavense muerto y seis lesionados deja accidente en Caborca

Guasave, Sinaloa.- Un guasavense de nombre Rafael "C", quedó sin vida y seis más de sus acompañantes resultaron lesionados al registrarse un accidente de tránsito a las 06:25 horas de hoy en Sonora, en el tramo carretero Caborca-Sonoyta.

La unidad marca Dodge, Línea Dakota, modelo 1995, Tipo Pick- blanco, con placas de Sinaloa que circulaba por la vía federal con los siete familiares a bordo, se estrelló contra el muro de contención a la altura del puente El Águila, así lo estableció El Sol de Caborca.

Rafael C, de 18 años de edad fue quien perdio la vida, la familia tiene su domivilio en el sector conocido como el Bar 44.

Tras el percance se identificó a los lesionados como Gloria Irasema 'M', de 43 años; Rafael 'C', de 43 años; Kenia Iracema 'C', de 20 años; Trinidad 'C', Marco Antonio 'C', de un año; y Norberto 'C', de 5 años, quienes se encuentran en el Seguro Social.

Los seis lesionados fueron auxilados por siete paramédicos, cuatro bomberos, y luego fueron trasladados a un hospital para que recibieran la atención médica necesaria.