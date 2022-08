Un herido en choque de moto y sedan frente a Providencia en Los Mochis

A las 08:00 horas, el motociclista se desplazaba sobre la avenida Independencia de poniente a oriente; mientras que el automovilista estaba haciendo también iba por el mismo carril, pero a la altura del sector Providencia , el conductor trató de dar vuelta en uno de los retornos y no se percató que el motociclista se acercaba por el lado del camellón central, este último frenó para evitar el impactó, se fue rayando varios metros, pero no lo consiguió y el choque fue inevitable y Martin A, de 35 años, cayó lesionado al pavimento.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.