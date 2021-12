"No grites y dame tu bolsa" Hombre intenta asaltar a una mujer en calles céntricas de Escuinapa 

Escuinapa, Sinaloa.- Con pistola en mano y cubierto del rostro un joven intentó asaltar a una mujer que transitaba sobre calles céntricas de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, el hecho delictivo quedó grabado en cámara de vigilancia instaladas en esta zona urbana.

La víctima relató lo sucedido el medio día del 29 de diciembre, al transitar sobre las calles Reforma y Mina cuando de manera inesperada un sujeto la abordó con pistola en mano y le exigió entregar sus pertenencias.

La joven mujer se rehusó a hacerlo, retrocedió y empezó a gritar, lo que alertó a los vecinos que empezaron a salir de sus hogares. Lo que amedrento al delincuente quien se dio a la fuga de manera pedestre.

"Nunca me había pasado algo así, y jamás pensé en vivir lo que me pasó. Yo venía sobre la calle Reforma traía en mis manos comida y mi agua, cuando alguien llega me toca y me apunta con una pistola, me dijo "no grites y dame tu bolsa". Yo le dije que no y me eché para atrás, intentó forcejear y grité más fuerte. Empezaron a salir los vecinos, motivo por el cual se fue corriendo, todo quedó grabado en imágenes de vídeo", expresó la mujer.

Informó que después de sufrir este percance llamó a la Policía Municipal para levantar su denuncia formal de este intento de asalto.

"Reporté a la Policía, me atendieron y me tomaron declaración, me dieron el número de reporte, no me quitó nada, pero sí me lastimó el brazo al forcejear. Fue un intento de asalto pero si no se denuncian estás cosas pues siguen pasando por eso llame a la autoridad e hice mi reporte", indicó la víctima.

El delincuente al momento de intentar robarle a la mujer portaba un paleacate en toda la cara, traía lentes, una mochila rosa, un pantalón claro y una playera negra, de complexión delgada.

La víctima hizo el llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia que permita inhibir este tipo de hechos delictivos.

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó el hecho delictivo en el centro de Escuinapa e informó que elementos de esta corporación implementaron un operativo de búsqueda del delincuente, pero los resultados fueron negativos.