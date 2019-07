Un joven resulta herido con arma de fuego en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Kevin “N”, mayor de edad, procedente de Sinaloa municipio, ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social al estar lesionado por disparo de arma de fuego en la pierna derecha, herida que de acuerdo con el diagnóstico médico no pone en riesgo su vida.

El reporte a la Dirección de Seguridad Pública Municipal se hizo a las 20:30 horas del jueves y al arribar los agentes preventivos al nosocomio se les informó que el pie derecho del joven fue perforado por una bala, provocando un orificio de entrada y salida.

Personal de Trabajo Social del IMSS de esta ciudad fue quien informó a las autoridades policiales del ingreso del joven.

Investigaciones

Autoridades se hicieron cargo de las investigaciones con el fin de determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades, ya que al no tener evidencias del casquillo no se determinó el calibre y no se tenía una versión oficial de lo ocurrido, por lo que la autoridad se limitó a informar si el joven era quien portaba el arma y por accidente se le había salido el tiro o si intentaron atentar contra su vida.

El hecho quedó bajo investigación y se continúa con las pesquisas para deslindar responsabilidades.

Un caso similar se registró el martes 16 de julio, en el que otro joven tuvo un accidente al presentar una herida de bala en la pierna derecha.

El afectado es un menor de edad de nombre Brayan “N”, de 17 años, originario de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, quien ingresó al Hospital General lesionado por disparo de arma de fuego en en pierna derecha.