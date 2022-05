Un motociclista muere, dos más logran sobrevivir, en Quilá, Culiacán

De los lesionados, hasta el cierre de la presente edición, no se había dado a conocer su estado de salud. Mientras tanto, peritos trabajaron en la escena, donde analizaron a detalle el punto para poder determinar cómo pudo ocurrir el choque. Al término de las labores de campo, el cuerpo fue enviado al anfiteatro para las pruebas de ley.

Ya era momento en que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) actuara. Policías de Investigación del grupo Ares llegaron a entrevistarse con agentes de Seguridad Pública para que se les diera un avance de lo ocurrido. Sin embargo, las motocicletas ya no estaban en el lugar, y se pensó que personas cercanas a las víctimas fueron quienes las movieron a otro sitio.

Por su parte, el cuerpo fue tapado por paramédicos de Cruz Roja para que no quedara a la vista de las personas que poco a poco comenzaban a llegar al sitio para ver lo sucedido. Veían con tristeza la forma en que el joven había muerto.

El llanto de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos; una patrulla se iba acercando al lugar. El cuerpo de una persona estaba tendido en medio de la calle. Se verificó si estaba con vida, pero desafortunadamente la había perdido. Dos personas más fueron retiradas del sitio a que se les atendiera en un hospital . Se dio a conocer que las personas accidentadas viajaban en dos motocicletas, cuando, por razones aún no claras, chocaron.

