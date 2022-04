Un muerto y un herido deja balacera en Playa del Carmen, Quintana Roo

Quintana Roo.- La tarde de este jueves se registró una balacera en un estacionamiento en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, lo que dejó como saldo rojo una persona sin vida y otra más herida.

De acuerdo a lo dado a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, los hechos violentos se presentaron en un estacionamiento ubicado en el tramo Playa del Carmen-Puerto Aventuras, de la carretera federal 307.

Según los informes de las autoridades estatales, un hombre armado habría arribado al lugar a bordo de una motocicleta, mismo que procedió a disparar en contra de una persona en varias ocasiones.

Mientras el sujeto que portaba el arma de fuego arremetió contra la persona que se encontraba en el estacionamiento, una de las balas alcanzó a un taxista que se encontraba en la zona, el cual pertenece al sindicado Lázaro Cárdenas del Río, quien tenía base en el lugar.

Al sitio arribaron elementos de auxilio, mismos que se encargaron de trasladar a los lesionados a Playa del Carmen. No obstante, el hombre al que habían atacado en primera instancia perdió la vida antes de llegar al hospital. En tanto, el trabajador fue ingresado a un centro médico; se reportó que la bala penetró en una de sus piernas.

Tras los hechos delictivos que dejaron a un muerto y un herido, también llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron de acordonar los accesos al estacionamiento y llevar a cabo las acciones correspondientes.

Mediante su cuenta de Twitter, el titular de Seguridad de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, dio cuenta de los hechos que se presentaron la tarde de este jueves en la carretera federal Tulum-Playa del Carmen.

"Sujeto a bordo de una motocicleta lesiona a una una persona que estaba en un estacionamiento aislado y poco utilizado entre la carretera federal Tulum-Playa del Carmen siendo trasladado a un hospital en donde fallece. Además, un taxista resultó herido en una pierna", detalló el funcionario.

En este sentido, Hernández Gutiérrez detalló que, derivado de los sucesos delincuenciales, no se registraron afectaciones a turistas, en tanto que informó que se aplicaron los protocolos para dar con el responsable. No obstante, hasta el momento, no se ha detenido al presunto sospechoso.

En entrevista para Milenio Televisión, el fiscal general de Quintana Roo, Pedro Gamboa, reveló que el hombre que falleció por los impactos de bala que recibió era originario de Culiacán, Sinaloa.

"No tenemos la información de cuál era el motivo de su presencia, estamos por confirmar. Ya se aseguró una motocicleta", apuntó.