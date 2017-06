Culiacán, Sinaloa.- Un sinaloense es ejecutado cada cinco horas y media. Un automóvil es robado con violencia aproximadamente cada 60 minutos; y de los 806 asesinatos que ha habido en cinco meses, sólo en cuatro se han abierto carpetas de investigación —informó el diputado Roberto Cruz, registrando un nivel de impunidad de 99.5 por ciento.

Los niveles de inseguridad y violencia en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel han afectado a profesionistas, amas de casa, jóvenes y niños. Los índices han ido al alza no sólo en ejecuciones, sino también en delitos como feminicidios. Ante ello, la sociedad, activistas y empresarios insistentemente han demandado un alto a la violencia. Esta vez es el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Roberto Cruz Castro, quien se suma a la exigencia de que las cosas cambien.

Diario suceden hechos violentos en Sinaloa. Foto: EL DEBATE

Históricamente la violencia ha lacerado al estado, pero es en este gobierno donde se ha observado un repunte considerable, ¿por qué sucede esto?

"Por tres cosas: El Gobierno del Estado está superreprobado en el principal problema que lastima a los sinaloenses, que es la violencia e inseguridad. Número dos. Fue muy preocupante escuchar al gobernador en la presentación del plan estatal de desarrollo, en donde le instruyó al secretario de seguridad pública la elaboración de un plan, de un programa estratégico para combatir la inseguridad. ¿Qué no se supone que eso ya lo debió haber hecho hace seis meses? Este señor supo que iba a ser gobernador hace más de un año, hace 13 meses que él sabía que iba a tomar las riendas del gobierno del estado, y hasta ahorita está pensando en la elaboración de un plan. Eso lo dijo delante de todos. O sea que no es que el plan haya fallado, sino que no había plan."

Sobre este punto en particular, el diputado señaló que eso se debe “A una irresponsabilidad. Si alguien ha sido verdaderamente irresponsable en materia de violencia y seguridad, pues ha sido el Gobierno del Estado. Están matando periodistas, hermanos de deportistas, están matando maestros, matando abogados, exsecretarios del Ayuntamiento, regidores, síndicos. Esto ya llegó a un punto de quiebre, que estamos preocupados. También robos comunes. Esto está de veras insostenible. Ante esta falta de seguridad, de paz y tranquilidad, tenemos a un gobernante con niveles de aceptación muy bajos, con falta de credibilidad en lo más importante, que es la seguridad. Si esto no cambia, el gobernador del estado va en caída libre, que es peligroso no sólo para su gobierno, sino también para Sinaloa."

Iba a hablar del tercer punto sobre por qué hay mucha inseguridad...

"El tercer punto es que tenemos a un gobernador que está preocupado por otros temas, como por ejemplo hacer política en el Estado de México, o legislar en materia electorera de partidos políticos, cuando debería de estar enfocado en su principal prioridad, que es la seguridad. Lo vemos más metido en temas electoreros o partidistas, que en su principal función, que es la de gobernar. Cuando era legislador, no legisló, no presentó iniciativas, no se distinguió por eso, ahora que está siendo gobernador, no está gobernando en lo más importante, que es la de seguridad."

El diputado panista fue insistente al señalar que a medida que pasa el tiempo, los niveles de aceptación hacia el gobernador se van debilitando, y uno de los factores es precisamente la inseguridad que afecta a la ciudadanía:

“Según lo que está opinando todo mundo, ahí están las encuestas, la opinión generalizada de la ciudadanía, cansada, harta, temerosa, indignada por los asesinatos que ha habido.

En Sinaloa, de cada 200 crímenes, solamente uno enfrenta juicio, el 99.5 por ciento de asesinatos ni siquiera entrar a enfrentar un juicio. Eso quiere decir que cuando no se castiga más del 99 por ciento de los delitos, pues estamos viviendo en un estado impune. Eso claro que lo ven los criminales, y eso es grave y peligroso, y que la institución del Gobierno del Estado pierda esta credibilidad y esta confianza ciudadana, es muy peligroso para Sinaloa, como lo ha sido para México.

Roberto Cruz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

¿Qué implicaciones tendría?

"Que Quirino (Ordaz Coppel) se convierta en un gobernante sin credibilidad, un gobernante sin la aprobación ciudadana, pues ya nadie cree en las instituciones."

Roberto Cruz Castro señaló que hacen falta medidas más contundentes, y que las visitas de autoridades federales no han bastado para detener el crimen: “Se vanagloriaron por la visita del jefe del gabinete de seguridad, Osorio Chong, ¿y qué ha cambiado con esa visita? Ya ha venido varias veces, es pura faramalla. Viene, visita Sinaloa, y no cambia absolutamente nada. ¿De qué sirve que vega a Sinaloa? Nos acaba de visitar, y ve todos los hechos violentos de este fin de semana. Esto tiene que cambiar. Ya es un grito de hartazgo generalizado entre toda la ciudadanía sinaloense."

"El gobernador tiene que entender que su principal prioridad es la seguridad, porque si no arregla el tema de la inseguridad, todo lo demás no va a tener solución, porque la violencia pega de manera transversal todos los demás temas. Lastima la generación de empleos, atracción de inversión extranjera directa, el desarrollo económico, lastima el Producto Interno Bruto, lastima la educación, la seguridad, las familias, lastima el tema social; él debe aceptar que el tema principal es la seguridad, y meterse a eso. No lo hemos visto."

"Lo hemos visto en el Estado de México, o legislando en materia electorera. Eso es lo verdaderamente preocupante, no sólo porque no se ha dado respuesta, sino porque vemos a un gobernador metido en otros temas triviales, cuando debería estar metido en temas torales”.

Durante la entrevista, el presidente de la Mesa Directiva subrayó que debe haber cambios impostergables en materia de seguridad, sugiriendo un cambio de voluntad por parte de las autoridades correspondientes.

En la entrevista que le hacen a Julio César Chávez, él deja entrever en la posibilidad de que la gente comience a hacer justicia por su propia mano.

"Eso por supuesto que es peligroso."

La voz de Julio César Chávez tiene resonancia, puede pernear en el ánimo de los ciudadanos, diputado...

"Yo espero que haya un cambio de actitud, pero sobre todo hay algo más importante, es Julio César por ser el campeón, pero es una voz ciudadana más."