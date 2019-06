Una mujer pasa la noche con un hombre y sus hijos la hallan muerta, Iztapalapa

CDMX.- Una mujer de nombre Edith fue asesinada a golpes durante la madrugada del martes en un domicilio de Tláhuac, fue su hijo quien la encontró.

Doña Edith se dedicaba a la venta de ropa en el tianguis de Las Torres, fue durante el medio día del martes que su hijo Roberto llegó al inmueble en el que vivía con su madre y su hermana María, en la calle La Cenicienta, colonia Miguel Hidalgo.

Su hijo mencionó que que no pasó la noche en el lugar porque se quedó a dormir en la casa de su pareja y lo primero que hizo fue buscar a su hermana para preguntarle si su madre había salido de la casa, como lo hacía todos los martes, para comprar mercancía y luego ir a un mercado sobre ruedas.

María respondió que no sabía de ella, solo que en la noche escuchó ruido pero no la busco, así que ambos fueron hasta la recámara de la mujer y tocaron varias veces la puerta y al no obtener respuesta, decidieron entrar a la habitación para hacer el terrible hallazgo.

Sobre la cama se encontraba el cuerpo de su madre cubierto con una sábana y al ver su rostro ensangrentado, la llamaron para ver si respondía pero al no ver reacción, llamaron a la policía.

Agentes llegaron al sitio y vieron a la víctima, la cual presentaba diversos golpes en el rostro y en el tórax, a sus pies había una almohada llena de sangre que se sospecha que el asesino la utilizó para taparle la cara y evitar que gritara.

Sus hijos mencionaron que doña Edith sostenía una relación con un hombre menor que ella, el cual presuntamente la agredía.

Agregaron que intentaron contactar a Jorge por teléfono para preguntarle si sabía lo que le ocurrió a su madre, ya que fue la última persona que tuvo contacto con Edith durante la mañana del lunes.