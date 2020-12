Una mujer y un hombre se lesionan en el cerro El Hípico, en Culiacán

Sinaloa.- Una mujer joven y un hombre resultaron lesionados tras resbalar en el cerro El Hípico esta mañana, en las inmediaciones de la Guasima, al norte de Culiacán.

Ambos casos se registraron en diferentes circunstancias según reporte de las mismas personas que se encontraban realizando deporte en el lugar. La muchacha tuvo una fractura de tobillo y presuntamente era la primera vez que acudia.

Bomberos de Culiacán apoyó en bajar a las dos personas con ayuda de civiles que se encontraban en la zona.

Paramédicos de Cruz Roja también hicieron acto de presencia para socorrer a los lesionados y trasladarlos para una valoración médica.

El cerro de ‘El Hípico’ es un lugar que se ha vuelto muy popular para ir a pasear y hacer deporte, localizado en la comunidad de Mojolo, Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, no se recomienda subir si no se cuenta con experiencia o sin la guía de un instructor ya que puede resultar peligroso, como ya ocurrió el mes pasado cuando un grupo de personas se perdieron en el cerro al ser su primera vez de visita y no conocer los caminos (Se perdieron en el cerro de ‘El Hípico’, Culiacán, fueron socorridos para bajar).